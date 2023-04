De Cocoonsmijters starten 4de petanque-seizoen

De petanqueclub De Cocoonsmijters, die in het voorjaar van 2019 het levenslicht zag na het ter ziele gaan van de club aan restaurant ‘t Schuurke, is aan zijn vijfde seizoen toe in brasserie Cocoon en zomerbar Tropicana. Gemoedelijkheid staat centraal in de club.

“We zijn het nieuwe seizoen gestart met 49 leden. Dat is een minieme stijging in vergelijking met vorig jaar. Om het allemaal perfect werkbaar en overzichtelijk te houden, is er een ledenstop voorzien als we de kaap van vijftig leden halen”, stelt voorzitter Johan Callens. Hij wordt in het bestuur geassisteerd door Hugo Pauwels, Geert Debaere, Stefaan Vandenbogaerde en Pros Vandierendonck.

Vier nieuwe leden

“Enkele leden haakten af maar sympathiseren nog altijd voluit met onze club. Jammer genoeg moesten we afscheid nemen van Lucien Vandenbroucke. We zijn wel blij dat we vier nieuwe leden mogen verwelkomen. In 2023 staan er 22 competitiedagen op het programma. We komen telkens bijeen op donderdag vanaf 16.30 uur. Er worden dertig wedstrijden in rekening gebracht voor het aanduiden van de kampioen bij de heren en de dames. Op donderdag 14 september krijgen we definitief uitsluitsel wie dit seizoen met de hoogste eer zal weglopen…”

De Cocoonsmijters organiseerden als eerste activiteit van het nieuwe seizoen een petanque-initiatie, die in goede banen werd geleid door twee competitiespelers van de Petanque Federatie West-Vlaanderen. “Ons bestuurslid Hugo Pauwels heeft verder geschaafd aan de digitalisering van de administratie van onze club: het trekken van de wedstrijden, het verwerken van de uitslagen, het opmaken en versturen van het geactualiseerde klassement.”

“Met vier perfect aangelegde petanquebanen zitten we ideaal gehuisvest in Cocoon. Een pluimpje alvast voor Koen Verbeke, die kosten noch moeite spaart om de petanquebanen tiptop in orde te houden. Zomerbar Tropicana is ons ‘clubhuis’. We voelen er ons helemaal thuis.”

Boterhammen

“De gemoedelijke sfeer is een van de grote troeven van onze club. Iedereen is hier welkom. Op elke competitiedag bieden we aan alle spelers boterhammen aan. Een traditie die we hebben overgenomen van de vroegere Schuresmijters. We hopen dat de weergoden ons de komende maanden wat gunstig gezind zijn. Dan beleven we hier gegarandeerd weer fantastische tijden.” (DRD)

Info: https://johancallens.wixsite.com/decocoonsmijters en www.facebook.com/cocoonsmijters.