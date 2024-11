De Blauwe Koppen zingt het al 100 jaar uit

Vinkenmaatschappij De Blauwe Koppen vierde onlangs pas de kampioenen, maar mocht alweer feestvieren. Reden deze keer was het 100-jarige bestaan van de maatschappij. Het is een van de nog weinige vinkenverenigingen die de stad rijk is.

De Blauwe Koppen zouden ontstaan zijn in het lokaal ‘Het Eiland’, door toedoen van Henri Vincke, samen met Ward Werbrouck, Kamiel Toebat, Henri Vereecke en Edmond Ollivier. “De Eerste Wereldoorlog zorgde ook bij de vereniging voor opschudding, want het vinkenlokaal werd met de grond gelijkgemaakt door bombardementen en men trok naar een ander lokaal, namelijk De Sloore”, zocht schepen Kurt Himpe op. “De vereniging overleefde niet alleen de Eerste Wereldoorlog, maar ook de Tweede Wereldoorlog, en kreeg de koninklijke titel in 1985, nadat in 1963 de aanvraag werd geweigerd.”

rij van zes kilometer

De vinkenvereniging schreef ook geschiedenis door in 2002 het kampioenschap van België te organiseren waarop liefst 2.200 vinkeniers afkwamen. Er stond een rij vinken van zes kilometer lang op de Rijksweg, die voor het evenement zelfs afgesloten werd. Er waren ook meer dan 2.000 toeschouwers. Bij de gehuldigden was de top tien volledig West-Vlaams. Nu werd de maatschappij zelf gehuldigd. In het stadhuis van Izegem brachten de vinkeniers een toost uit op hun eeuwfeest. (MI)