De Arendkloppers huldigen kampioenen

Bij de Arendkloppers uit De Klijte werd het voorbije seizoen afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. De kampioenen van het voorbije jaar werden in de bloemetjes gezet. De kampioenstitel was dit jaar voor Paula Van Loot. Johan Vandromme eindigde op een eervolle tweede plaats en Marnix Rassalle vervolledigde de top drie. De titel van koning was voor Freddy Mazereel en hij wordt geflankeerd door vicekoning Johan Delerue. De rode lantaarn was dit jaar voor Eddy Verbrigghe. Betty Jonckheere won een jaar gratis kaarten. Op de foto herkennen we staand v.l.n.r. Marijke Leroy, Freddy Dumortier, Annemie Delrue, Davy Vanhoucke, Betty Jonckheere, Stefaan Room, Rika Landuyt en Stijn Rassalle. Zittend v.l.n.r.: Johan Vandromme, Freddy Mazereel, Paula Van Loot, Johan Delerue, Eddy Verbrigghe en Marnix Rassalle. (foto EF)