Davidsfonds start in nieuw (digitaal) kleedje

Het Davidsfonds gaat vanaf nu helemaal digitaal. De website Davidsfonds.be is helemaal vernieuwd. De logo’s kregen een opgefrist kleur. En vooral de aanpak voor het lidmaatschap is veranderd, lees geactualiseerd.

Wie vandaag lid is, zal een mail krijgen vanuit Davidsfonds Nationaal met de uitnodiging om opnieuw lid te worden. Dat kan voor het hele gezin voor 29 euro. Het lidmaatschap wordt vanaf nu dus losgekoppeld van de boekenaankoop; dat is een ingrijpende verandering.

Vanaf je registratie als lid kun je via de website boeken bestellen waarop je dan een flinke korting krijgt. Met je lidkaart kan je je ook inschrijven voor de ‘Davidsfonds Academie’ of deelnemen aan Davidsfondsreizen. Het DF is vooral bekend voor de culturele activiteiten die de plaatselijke afdelingen organiseren in heel veel steden en gemeenten. Eens lid kun je ook daarvan genieten. Met het jaarthema ‘Trots in Vlaanderen’ wordt het – na twee moeilijke cultuurjaren – een boeiend cultuurjaar ‘22-’23.

Jaarprogramma

In Ingelmunster start het Davidsfonds traditiegetrouw met ‘Vers geperst’ in het Ontmoetingscentrum op kermiszaterdag 24 september van 13.30 tot 19 uur. Daar kan je het boekenpakket inkijken dat dit jaar in het aanbod van Davidsfonds zit. Iedereen is er welkom. Je kan er ook een uitgebreide kaarten- en posterbeurs van de Uitgeverij Muurkranten vinden. Een eventuele aankoop kan enkel contant worden betaald. Daarnaast is er een expo met werk van Ingelmunsters talent: Greta Van Paemel en Marlies Goesaert. Verder in het jaarprogramma staat ‘Best of Baele’, met Walter Baele, op zaterdag 15 oktober om 20 uur in het Ontmoetingscentrum.

Later in het werkjaar volgen schooltoneel, een opstelwedstrijd voor de jeugd, een avond over tradities in andere culturen die bij ons zijn komen wonen, twee comedy-avonden met Joeri Cortens en Piv Huvluv, ‘Toast literair’, met het verhaal van MORS, het tweede boek rond het Ingelmunsters verleden van Rob Kindt, en een verrassingsuitstap.

Info: Davidsfonds.Ingelmunster@gmail.com