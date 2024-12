Davidsfonds Ledegem pakt uit met twee fijne evenementen

Het Ledegemse Davidsfonds organiseert zowel in december als in januari een origineel evenement. Op tweede kerstdag lokt de vereniging goochelaar Christoon naar de gemeente, op zaterdag 25 januari staat het thema ‘Rockabilly’ centraal tijdens een feestavond.

Op donderdag 26 december staan de kinderen centraal bij het Davidsfonds. “Dit jaar wisten we goochelaar Christoon te strikken. Samen met zijn assistente komt hij in De Kring jong en oud verrassen met een fantastische goochelshow”, aldus Michael Vandeputte, communicatieverantwoordelijke bij het Davidsfonds. Christoon brengt een interactieve show waarin humor, prachtige muziek en voorval veel dieren aan bod komen. “Het is voor kinderen een magisch moment wanneer hondjes, duiven of konijnen gevraagd of ongevraagd op het toneel verschijnen. Christoon tovert een glimlach op ieders gezicht.” Na de show trakteert het Davidsfonds iedereen op een gratis desserts. Christoon knoopt voor de kinderen leuke ballonnen.

Inschrijven kan tot 21 december via ledegem.davidsfonds.be, via trees.peene@telenet.be of via 0494/36 77 43. Voor kinderen van leden betaalt men 8 euro, voor kinderen van niet-leden 10 euro. Ouders en grootouders mogen gratis binnen in De Kring. De show start om 14.30 uur.

Feestavond

Terwijl de kinderen donderdag 26 december met rood hebben aangestipt in hun agenda, is het voor volwassenen vooral uitkijken naar zaterdag 25 januari. Dan organiseert het Davidsfonds Ledegem een groot feest in rockabilly style. Aanwezigen genieten van een diner en een avond vol ambiance. The Shagadeers zorgen voor een spetterend optreden. Meer informatie en tickets vind je via

ledegem.davidsfonds.be.

Later in 2025 pakt het Davidsfonds uit met nog verschillende opvallende activiteiten. Zo wist de vereniging comedian Mohsin Abbas, die het zo goed deed in het tv-programma De slimste mens ter wereld, te strikken voor een optreden. (BF)