Davidsfonds Kuurne pakt uit met indrukwekkend programma voor 2023: “We bieden voor elk wat wils”

Davidsfonds Kuurne organiseert op zaterdag 8 en zondag 9 oktober een welkomstweekend voor alle leden. Je kan ter plaatse inschrijven voor het nieuwe jaar en iedereen krijgt een welkomstgeschenk. Op zaterdag volgt om 18 uur de prijsuitreiking van de speurtocht van deze zomer. Davidsfonds zorgt voor een muzikaal intermezzo.

“Op zondag 9 oktober kan je ook nog langskomen en zal juf Heidi, net zoals vorig jaar, voorlezen voor kinderen”, vertelt voorzitter Catherine Boury.

“Deze voorleesactiviteit is gratis en alle kinderen zijn welkom. Om 10 uur leest zij voor kleuters en om 11 uur voor de grotere kinderen. Kom zeker langs met je (klein)kinderen voor een gezellig leesmoment. De ouders kunnen ondertussen genieten van een drankje en wat snuisteren in het boekenaanbod.”

Het cultuuraanbod biedt voor elk wat wils

Activiteiten

Het nieuwe cultuuraanbod voor 2023 wordt dat weekend ook voorgesteld. Er zijn verschillende activiteiten voor jongen en oud. Zo begint het jaar met Toast Literair, een vertelvoormiddag met Don Fabulist. In februari is er een toneel voor kinderen met aansluitend de prijsuitreiking van Junior Journalist. In maart komt Jonas Bruyneel vertellen over de familie Vijd, de rijke opdrachtgevers van het schilderij Het Lam Gods. In april staat er een bedrijfsbezoek gepland en in mei is er, zoals elk jaar, de Happy Handmade Beurs. In juni is er een lentewandeling en in de zomermaanden wordt er voor het derde jaar op rij een speurtocht georganiseerd voor jong en oud in Kuurne. In september is er dan de klassieke daguitstap en in oktober komt Roel Van Bambost zingen in zaal Kubox. In november is er een herfstwandeling en een toneelvoorstelling en het jaar eindigt zoals elk jaar met een schitterend Kerstconcert. “Voor elk wat wils dus”, zegt Catherine Boury, “en het nieuwe dit jaar is dat je lid wordt voor 29 euro en bij elke activiteit voor het hele gezin korting krijgt. Zo verdien je vlug je lidgeld terug.”

Kerstconcert

Dit najaar staan er nog enkele activiteiten op de planken. In november start Junior Journalist en is er een herfstwandeling. “We gaan naar Izegem”, vervolgt Catherine, “waar we eerst het Stoom en Stroom museum bezoeken en daarna een mooie wandeling maken van 6 km in en rond Izegem. In december staan er nog twee concerten op het programma: op zaterdag 3 december om 20 uur brengt Jan De Wilde (van de Nieuwe Snaar) kleinkunst van de bovenste plank in zaal Kubox. La Chapelle Sauvage verzorgt het jaarlijkse kerstconcert op zondag 18 december om 16 uur in de Sint-Michielskerk. Het kerstconcert belooft opnieuw meesterlijk te worden. Dirigent Karel De Wilde vroeg Charles Dekeyser, de zeer befaamde Belgische bas, om enkele liederen te brengen en een Oekraïens meisje van 16 jaar zal op haar harp enkele muziekstukken brengen.” (ADM)

Welkomstdagen: zaterdag 8 oktober 14-18 uur en zondag 9 oktober 10-12 uur in Hoeve Vandewalle. Tickets voor de activiteiten via www.davidsfondskuurne.com