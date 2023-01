Davidsfonds huldigt trouwe bestuursleden

De leden van Davidsfonds Brugge zijn op 22 januari in de oranjerie van Huis Halleux samengekomen voor hun nieuwjaarsreceptie. Bestuursleden met een zeer lange staat van dienst werden gehuldigd door burgemeester Dirk De fauw en algemeen Davidsfondsvoorzitter Peter De Wilde.

Nadia Samyn werd gehuldigd voor 42 jaar penningmeesterschap van de afdeling en is nu erepenningmeester. De functie is doorgegeven aan Joke Louwyck. Raoul Vanparys, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn, werd gehuldigd voor zijn vijftig jaar bestuurslidmaatschap. En ten slotte was er ook aandacht voor het veertigjarig voorzitterschap van huidig voorzitter Jan Van Brugghe.

Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een geschenk, een boekenpakket, te overhandigen aan de winnaar van de Tankawedstrijd. Een tanka is een lyrisch gedicht met vijf regels van respectievelijk 5, 7, 5, 7 en 7 lettergrepen, waarbij een natuurimpressie raakt aan of samenvalt met een diep gevoel. Het opgelegde thema was ‘Brugge’. De jury was van oordeel dat Viviane Huyghebaert uit Varsenare hier de beste prestatie had geleverd. (PDV/foto Davy Coghe)