Davidsfonds De Beke viert vijftigjarig bestaan

Op zaterdag 23 april viert Davidsfonds De Beke zijn gouden jubileum. De culturele vereniging werd immers in 1971 gesticht door graaf Raoul d’Udekem d’Acoz, die van 1964 tot 1988 gemeenteraadslid was in Ieper.

De naam De Beke lag voor de hand aangezien het pas opgerichte Davidsfonds eerder actief was in Zillebeke en Hollebeke. Later kwam ook Voormezele de culturele vereniging vervoegen. Bovendien loopt De Beke door de gemeente naar Zillebekevijver.

Davidsfonds De Beke kende drie voorzitters. Serge Coudron was de eerste, maar hij hield het maar een korte tijd vol. Hollebekenaar Daniël Verfaillie nam tussen 1985 en 2011 het roer over en Marleen Verhack is al 40 jaar lid en huidig voorzitter. Aanvankelijk samen met Greta Desmet die enkele jaren later afhaakte en bestuurslid werd.

Hechte vriendengroep

“Het Davidsfonds heeft mij enorm veel culturele bagage bijgebracht”, vertelt Marleen Verhack. “Ik schaam me niet om te vertellen dat ik een boerendochter ben. Thuis kenden we weinig meer dan eten, werken en slapen. Het Davidsfonds en ook het Sint-Catharinakoor hebben mijn blik op de culturele wereld verbreed. Ik leerde er literatuur, toneel, muziek en andere zaken ontdekken. Ook de meerdaagse schoolreizen met het Lyceum tijdens mijn middelbare studies waren een uitbreiding van mijn culturele bagage.”

“Elk jaar zorgen we voor een programma waar iedereen iets aan heeft” Marleen Verhack

“Intussen leerde ik ook dat het Davidsfonds meer is dan boeken aanschaffen. Elk jaar zorgen we voor een programma waar iedereen wat aan heeft. Daguitstappen, bedrijfsbezoeken, een fietszoektocht, een quiz en de junior journalistenwedstrijd voor jongeren zijn maar een beperkte greep uit de activiteitenkalender. De sterkte van Davidsfonds De Beke wordt mee bepaald door een fijne groep bestuursleden die een hechte vriendengroep zijn.”

Feest en oproep

Zaterdag 23 april om 17 uur treden Kobe Sercu en zijn band op in de Sint-Catharinakerk in Zillebeke. Om 18.30 uur gevolgd door een receptie in OC In ‘t Riet. Leden betalen 20 euro, niet-leden kunnen deelnemen aan het feestprogramma en betalen 25 euro. Om 19.30 uur is er walking dinner met later op de avond dj Jillis (deelname 40 of 50 euro). Het volledig programma en kaarten zijn te verkrijgen bij het bestuur van Davidsfonds De Beke.

“We dagen onze leden, sympathisanten en iedereen die er zin in heeft uit om een gedicht, een kunstwerk, een foto, een tekening, een schilderij, een taart, een bloemstuk of wat dan ook te creëren in het thema ‘Feest – 50 jaar”, vervolgt Marleen Verhack. “Dit kun je op onze jubileumdag tussen 16 en 17 uur komen opstellen in OC In ‘t Riet zodat we in een mooi kader kunnen feest vieren.”