Dartsclub café De Sterre Lombardsijde gaat voor top drie

Dartsclub De Sterre uit café De Sterre in Lombardsijde vertegenwoordigt zijn gemeente in de eerste reeks van de DVW-competitie (Darts Vereniging Westland). Deze competitie, opgericht in 1985, brengt van september tot mei talentvolle teams uit de regio samen. Met 15 gedreven competitiespelers toont De Sterre zich een gevestigde waarde in het dartswereldje. Met 13 teams in zowel reeks 1 als reeks 2 bewijst de DVW-competitie hoe populair darts vandaag is. Momenteel staat de ploeg op de vijfde plaats in de eerste reeks van de competitie. “De ambitie is om dit jaar in de top drie te eindigen”, zegt Steve Millecam. We zien spelers Angelo Smagge, Steve Millecam,

Dimi Vanhulle, Robert Watty en Bjorn Germonpré klaarstaan voor de Challenge Cup, een belangrijk evenement dat wordt gehouden in het gewestlokaal De Hazebeek in Oostduinkerke. Naast de reguliere competitie zorgen toernooien zoals dit voor extra sportieve uitdagingen. (foto PG)