Dansschool Time2Dance kon eindelijk jubileum vieren: “Uniek historisch gebeuren”

Op 12 april 2010 richtten vier sterke, gedreven dansfanaten de vzw Time2Dance op. Het werd een langgerekt succesverhaal. De dansschool telt momenteel meer dan 400 leden en 19 trainsters. Twee jaar na datum werd eindelijk het tienjarig jubileum gevierd.

Een van de oprichters is Marjan Van de Weghe (48) uit de Bruggesteenweg, gehuwd met Bart Seys en de moeder van Shelby en Djemma. “Onze grote show op de oranje loper in de sporthal van Knesselare zou er normaliter in 2020 geweest zijn”, aldus Marjan. “Maar corona heeft onze vzw zwaar geteisterd: ons event kon en mocht niet doorgaan. Daarom kreeg de happening in drie shows de titel ‘10 jaar Time2Dance 3.0’ mee. De derde poging dus. We bestaan nu 12 jaar. Ikzelf en Kelly Van Acker zijn er al sinds het ontstaan bij, met daarbij nog mijn dochter Djemma Seys en Emmely Denoo uit Wingene. De drie shows op 20 en 21 mei waren grandioos. Iedereen was tevreden en enthousiast, de dansers, begeleiders en het dolle publiek. Ik krijg kippenvel als ik erop terugblik. Historisch en overweldigend was het. We vormen een hechte dansfamilie, iedereen beleefde er het grootste plezier aan.”

“We hadden drie voorstellingen met 350 dansers en telkens 500 toeschouwers. Drie keer een uitverkochte zaal in Knesselare; 1.500 mensen kwamen ons aanmoedigen, met 60 medewerkers op en achter het mega-podium.”

Het is zeer jammer dat papa dit niet meer kon meemaken

“Ik bekleed de functie van secretaris, wat heel wat taken impliceert. Ik geef les aan het Midi-Showteam en als bestuurslid zorg ik voor de inschrijvingen, de aankopen, de betalingen, de organisatie van teambuildings, de bestelling en verkoop van clubkledij. Het gevoel voor ritme heb ik mee van papa zaliger, de leadzanger en voortrekker van The Shadoogies. Het is bijzonder jammer dat papa dit uniek en historisch gebeuren niet kon meemaken. Ik hoorde hem bij al onze shows in het verleden luid roepen en applaudisseren tot in de coulissen. Nu ook in het diepst van mijn hart”, zegt Marjan.

Dreamtime

“Iedereen vraagt zich af hoe we dat zo gestroomlijnd en harmonisch kunnen realiseren met zo’n grote en diverse groep dansliefhebbers. Mijn antwoord daarop is: de intense en solidaire samenwerking, onze collectieve passie voor dans en muziek en choreografie, de vaste wil voor een duurzame structuur en warme integratie binnen onze grote familie! Ik ben vooral trots op ons dreamteam van trainsters. Zij zetten zich elke week fervent in. Zij zijn het fundament van de dansorganisatie. Ik word emotioneel bij de vaststelling dat zovelen steeds warmhartig bijspringen als er eens een stressmomentje opduikt. Ze doen er alles aan om ons bij te staan. De viering van 10 jaar was een mijlpaal, maar geen rustpunt, geen zwart gat na dat fenomenaal event. We gaan gedreven door op dat elan, met eind mei al de inschrijvingen voor een nieuw werkjaar”, besluit de immer goedlachse en innemende Marjan. (RV)

Info: www.Time2Dance.be.