Dansers Carlton vinden nieuwe thuis in Munchenhof

Met de sluiting en afbraak van Dancing Carlton in Geluveld bleven heel wat oudere dansliefhebbers verweesd achter, maar Hubert D’Hoine van Het Munchenhof sprong in de bres en nam de dansavonden over. Deze maand staan onder andere nog JB Jackson en Johnny Clarysse op het podium. Met de zondagse brunches is Het Munchenhof evenwel gestopt.

Nog tot eind november vinden in de feestzaal Het Munchenhof in Langemark iedere vrijdagavond dansavonden plaats. “We zijn daarmee al gestart in juni”, zegt zaakvoerder Hubert D’Hoine. “Omdat de Carlton in Geluveld sloot, kwam er ook een einde aan de dansavonden daar. Toch was er nog grote vraag naar in de streek. De mensen vonden het jammer dat ze niet meer naar hun wekelijkse dansavond konden. Dat is een eigenlijk een groep vrienden geworden. Wij zijn voor die mensen in de bres gesprongen door die avonden over te nemen.”

Gratis inkom

Op vrijdag 8 november was Alain’s Keyboard Ensemble te gast. De eerstkomende optredens zijn van Alain Blieck & Cheynne (15 november), JB Jackson (22 november) en Johnny Clarysse (29 november). “Van 18 tot 20 uur brengt een dj iedereen al in de stemming. Aansluitend komt dan het orkest, dat speelt van 20 uur tot ongeveer 23 uur. De inkom is gratis en er is ook gratis parkeergelegenheid. Tussen 18 en 20 uur is er mogelijkheid om iets te eten. Dat zijn tapas en kleinere snacks zoals spaghetti of vol-au-vent.”

Hubert en Nathalie zijn wel gestopt met de brunches op zondag. “Op 27 oktober deden we onze laatste brunch”, zegt Nathalie Degryse. “De prijzen gaan ook altijd maar omhoog en we vragen ons af of we daar altijd in mee moeten gaan. De brasserie neemt ook een deel van dat cliënteel over. Eigenlijk waren we onze eigen concurrenten. Grote familiefeesten worden er ook niet meer zo vaak georganiseerd. Voor kleinere groepen is onze brasserie aantrekkelijker. We kijken uit naar iets nieuw.” (TOGH)