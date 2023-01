Damesfietsclub De Beuterblommen viert kampioenen

De leden en sympathisanten kwamen op zaterdag 21 januari samen voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Die vond anders dan gebruikelijk niet plaats in zaal De Beuterblomme in de dorpskern van Oostkerke – de dorpskern is immers moeilijk toegankelijk wegens riolerings- en wegeniswerken – maar wel in de kantine van FC Eendracht Oostkerke aan de Heitegemstraat.

Naar gewoonte werden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de clubkampioenen gehuldigd. Dat waren dit jaar Astrid Dur en Hilde Vankerrebroeck. Zij reden het voorbije jaar alle ritten mee: de dinsdagritten, de dagritten en alle ritten tijdens de vijfdaagse fietsvakantie in Malaga. Op de foto zien we hurkend links Astrid Dur met naast zich Hilde Vankerrebroeck. Ook burgemeester Joachim Coens en gemeenteraadslid Lut Fockedey kwamen langs om hen te feliciteren. (PDV/gf)