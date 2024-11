Daisy Bekaert is Deerlijks Rummikubkampioen

In Snooker Pocket vond het voorbije weekend het kampioenschap van Deerlijk Rummikub plaats. “Met 40 inschrijvingen was de wedstrijd helemaal volzet”, blikt Dominique Vanhonancker terug. “Rummikub is en blijft een heel populair gezelschapsspel. Dat merken we ook in onze eigen club. Tijdens het open kampioenschap werden vier ronden van drie spelletjes gespeeld. Daisy Bekaert haalde met 120 punten de eindoverwinning naar zich toe. Dorine Deschrijver, Sofie Hostens, Annick Depraetere, Ruven Vanlaeken, Christine Vandenbroucke, Mathias Coryn, Imke Vercaemst, Bart Holvoet en Carlos Coryn eindigden op de dichtste ereplaatsen. Op de foto bovenaan: het bestuur met Mathias Coryn, Dominique Vanjonacker, Jonas Coryn en Kris Goddeeris. Onderaan Dorine Deschrijver, Daisy Bekaert en Sofie Hostens. Info: Dominique Vanhonacker (0473 79 73 50). (DRD/foto DRD)