Dadizeelse koor Cantabile bestaat vijftig jaar en dat wordt uitgebreid gevierd

Het Dadizeelse koor Cantabile mag zich koninklijke noemen. Tijdens een jubileummis afgelopen zondag werd het feestjaar officieel op gang gezongen. Het koor plant in 2022 nog tal van activiteiten. Zo is er nu een tentoonstelling en organiseert Cantabile in samenwerking met andere plaatselijke verenigingen een korenfestival.

Feest bij Cantabile. Het Dadizeelse koor bestaat vijftig jaar. “Eigenlijk zijn we gestart op Kerstavond 1971. Toen hebben we de middernachtmis verzorgd. Het was onze bedoeling om van 2021 een feestjaar te maken, maar corona heeft toen serieus roet in het eten gegooid”, aldus voorzitster Martine Cambier.

Exact vijftig jaar na datum kon het koor toch terug voor publiek zingen. Eind 2021 luisterde Cantabile de middernachtmis in de basiliek van Dadizele op. “Waar we eigenlijk wilden eindigen met ons feestjaar, zijn we toen begonnen.”

Februari werd een superdrukke maand voor de zestig leden van Cantabile. Begin deze maand was er een feestmaaltijd om de verjaardag van het koor te vieren. Het koor was inmiddels ook te zien op televisiezender VRT. Op zondag 13 februari luisterde Cantabile de televisiemis in de basiliek op.

“Daarnaast keken we ook geweldig uit naar onze jubileumviering van afgelopen weekend. Onze dirigent Bart Feys had een hele mis gecomponeerd. We kregen tal van positieve reacties. De kerk zat tot de nok gevuld. We zijn heel tevreden.”

Vernieuwing

Bart Feys is sinds 2015 dirigent van Cantabile. De vereniging telde toen een 35-tal leden, inmiddels zijn dat er zestig. “Sinds Bart er bijgekomen is, is onze vereniging erg gegroeid. We hebben veel aan hem te danken. Met ons koor komen we nu ook buiten de basiliek. Bart zorgde voor vernieuwing. We begonnen op een andere manier te zingen en gingen nieuwe uitdagingen aan.”

Door de coronacrisis was het voor het koor lang onmogelijk om samen te repeteren. Dirigent Bart zorgde ervoor dat de leden thuis wat konden oefenen. “Maar alleen zingen is toch niet hetzelfde dan dat in groep doen.”

Korenfestival

Na de jubileumviering van zondag kreeg Cantabile een oorkonde. De vereniging mag zich nu officieel koninklijk heten. “Ons feestjaar kan nu volop beginnen”, aldus Martine. In de basiliek loopt er tot eind mei een tentoonstelling omtrent het koor. Het grootste evenement van het jaar is het korenfestival op 26 juni.

Een vijftiental koren zakken dan af naar Dadizele om er op verschillende locaties te zingen. Cantabile organiseert het evenement samen met het Davidsfonds en de lokale heemkundige kring. Een andere grote verjaardagactiviteit gaat door op 3 december in GC De Bunder in Moorslede. Dan brengt Cantabile samen met zanger Johan Verminnen een jubileumconcert.

De vereniging plant ook nog een groepsreis naar Nederland. “2022 wordt een druk, maar heel fijn jaar. Dankzij de grote inzet van al onze leden kunnen we ons vijftigjarig bestaan extra in de kijker zetten.”

