Dadingisila toont dat er altijd wel iets te doen is in Dadizele

Op zaterdag 4 en zondag 5 november organiseert de Dadizeelse heemkundige kring Dadingisila de jaarlijkse tentoonstelling. Het thema is deze keer ‘Er is altijd iets te doen in Dadizele’.

Ieder jaar organiseert de Dadizeelse heemkundige kring een tentoonstelling. “Deze keer kiezen we ervoor om de eenmalige evenementen of terugkerende activiteiten die in de gemeente plaatsvonden te belichten. Dit doen we onder de noemer ‘er is altijd wel iets te doen in Dadizele’”, aldus voorzitster Daisy Decoene.

De heemkundige kring exposeert affiches en foto’s van eenmalige evenementen zoals de Bunkertocht, 100 jaar jongensschool of de Tap- en Torrestoet. “Maar ook terugkerende evenementen zoals de processies, de tentoonstellingen van Kraplak, de toneelopvoeringen van Volksvermaak, Villa Fiesta en de Ontbijtrun ten voordele van Think Pink komen aan bod”, aldus Daisy.

De heemkundige kring koos ervoor om zowel oude als minder oude evenementen te belichten. “Dat maakt het voor iedereen interessant.”

De tentoonstelling vindt plaats in het voormalig gemeentehuis van Dadizele en is te bezoeken op zaterdag 4 november van 14 tot 18 uur en op zondag 5 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Leden betalen 2 euro, niet-leden 4 euro.

De jaarlijkse tentoonstelling gaat telkens ook gepaard met de uitgave van het jaarboek ‘De Sprokkels’. “In ons jaarboek worden veel van de gebeurtenissen die aan bod komen in de tentoonstelling verwerkt in een artikel. Daarnaast zorgen we ook voor interessante artikels over onder andere het memoriaal van Ridder Jan, dokters en vroedvrouwen in Dadizeles, de Eerste Wereldoorlog en de heirbaan Roeselare – Menen. “Ons jaarboek biedt in totaal 200 bladzijden leesvoer over Dadizele, genoeg om een paar winteravonden mee te vullen.”

Het jaarboek is zoals steeds gratis voor leden en kan tijdens het weekend van de tentoonstelling afgehaald worden. Wie dat wenst, kan een exemplaar aankopen. (BF)