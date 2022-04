Daar zijn de paasontbijten opnieuw van chiro Bosmolens

Pasen nadert met rasse schreden en bij chiro Bosmolens heeft deze gebeurtenis een mooi plekje op de agenda. Op 17 april verzorgen ze heerlijke paasontbijten voor iedereen die er eentje bestelt. De ontbijten worden aan huis geleverd en zijn voorzien van heel wat lekkers.

De paasontbijten van chiro Bosmolens zijn altijd een vaste waarde geweest, maar corona zorgde voor een noodgedwongen pauze van maar liefst twee jaar. De leiding is nu enorm tevreden dat ze weer mensen kunnen verwennen op paaszondag 17 april. “We zijn heel blij dat we op Pasen nog eens bijzonder vroeg mogen opstaan!”, lacht Joyce Steenhoudt, leidster bij de chiro.

“We stellen de pakketjes zelf samen op zondagmorgen en zorgen dan dat ze goed terechtkomen. Wie een pakket besteld, kan kiezen om dat zelf op te halen in de studiezaal van Prizma Campus College tussen 7 en 9 uur. Je kan het pakketje ook aan huis laten leveren tussen 7 en 8 uur of tussen 8 en 9.30 uur.”

Blije klanten

De pakketten kunnen besteld worden voor 1 persoon of meteen voor 2. “Een pakket zit vol lekkers. Er zullen verschillende broodjes zijn, maar ook fruitsap, yoghurt, peperkoek en natuurlijk kan een lekker paaseitje niet ontbreken op Pasen. We zorgen dat iedereen kan smullen van onze ontbijten. Zowel kinderen als volwassenen vinden zeker iets in het pakket wat ze lekker vinden.”

Een ontbijt voor 1 persoon kost 7 euro, wie liever een pakket voor 2 bestelt, kan dat al voor 12 euro. We hebben graag alle bestellingen binnen op zondag 27 maart zodat we onze bestellingen op tijd kunnen afwerken”, weet de leiding.

“Wij zijn zelf heel tevreden dat we opnieuw mogen verkopen na twee jaar, maar we zijn niet alleen. We gingen al van deur tot deur en we zagen heel wat gelukkige mensen die onze ontbijtpakketten echt gemist hebben. Fijn om te horen!”

Opbrengst

Wie een ontbijtje wil bestellen, kan contact opnemen met Emile Sartelet (0470 42 27 10) of met Joyce Steenhoudt (0470 86 67 68). “Op onze Facebook-pagina vind je het bestelformulier. We hopen heel wat ontbijten te kunnen verkopen want de opbrengst gaat integraal naar onze werking en onze leden.”

