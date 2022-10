Cultuurproeverij opent nieuw seizoen van het Davidsfonds in Ledegem

Het Davidsfonds Ledegem organiseert op zondag 9 oktober haar Cultuurproeverij. De openingsreceptie van het nieuwe werkjaar is de opvolger van Vers Geperst.

Tot vorig jaar konden leden tijdens Vers Geperst boeken uitkiezen en aankopen en zo lid worden van het Davidsfonds. “Vanaf dit jaar is het lidmaatschap van het Davidsfonds niet meer gekoppeld met de aankoop van boeken, wat voor ons een opportuniteit was om het voor de openingsreceptie over een andere boeg te gooien”, aldus Hannelore Delva van het Davidsfonds Ledegem. Onder het motto ‘Laat al je zintuigen prikkelen tijdens de voorstelling van ons cultuuraanbod’ serveert de vereniging zondag vanaf 10.30 uur een voorproefje van wat het nieuwe cultuurseizoen allemaal in petto heeft. “Daarvoor nodigen we graag iedereen uit. Iedereen is welkom. Zowel zondag tijdens onze receptie als tijdens de vele activiteiten en voorstellingen die we dit jaar op til zetten.”

Blik op de kalender

“Cultuur is een heel rekbaar begrip, gaande van cultuur met een kleine c tot cultuur met een grote C. De rode draad doorheen het hele seizoen is gezelligheid.”

Het Davidsfonds hoopt aanstaande zondag heel wat cultuurliefhebbers over de vloer te krijgen in De Samenkomst.

“Aanwezigen krijgen er niet alleen een eerste blik op de activiteitenkalender, je kan er bovendien intekenen of kaarten kopen voor de verschillende voorstellingen of uitstappen.” Alle aanwezigen worden getrakteerd op een drankje en een hapje. Het Davidsfonds voorziet ook voor iedereen een leuk extraatje. (BF)