Comité ‘kapellentochten’ met 1.100 euro voor Bokkeslot

“Alle steuntjes helpen en wij zijn zeer dankbaar voor deze 1.100 euro van de kapellentochten”, vertelde boer Willem toen de organisatoren, vergezeld van de Anzegemse burgemeester Gino Vindevogel, in de geitenstal van het Bokkeslot de cheque overhandigden. Stefaan Archie: “Met groepen leerlingen uit Sint-Lodewijk en Anzegem werden in de meimaand tochten ondernomen naar diverse kapelletjes in de regio. Op de kar zaten ook grootouders die aan de kinderen vertelden over de attributen van weleer. Wij zorgen ook voor een woordje geschiedenis bij elke kapel.” Raf Vanhoutte: “Wij vormden een kleine werkgroep om alles in goede banen te leiden. Er was een vrije bijdrage van kinderen en volwassenen. Mijn dochter Sabrina zorgde voor sponsoring. Zo konden wij geld schenken aan het kinderkankerfonds en vandaag 1.100 euro aan de kinderboerderij.” (MVD/foto MVD)