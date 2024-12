Colette Landuyt kroont zich tot kampioen bij Sint-Joriskaarters

De Sint-Joriskaarters in Boezinge werd het kaartseizoen afgesloten met de huldiging van de kampioen. Colette Landuyt had dit seizoen de beste kaarten in handen. Rosa Verbeerst werd tweede en Jackie De Bruyne derde. Paul Vermeersch kreeg de rode lantaarn toebedeeld. De vereniging telt zestig actieve leden en komt elke tweede zaterdag van de maandag samen om 20 uur. Op de foto zien we achteraan v.l.n.r. de bestuursleden Martina Blondeel, Philip Deput, Lauranne Syx, Paul Elewout, voorzitter Koen Delanghe en rode lantaarn Paul Vermeersch. Vooraan v.l.n.r.: Marc Depon, Jackie De Bruyne, kampioene Colette Landuyt, Rosa Verbeerst en Geert Decancq. (foto RB)