Clubkampioenen gehuldigd bij De Kersecorftrappers

Tijdens het jaarlijks nieuwjaarsfeest van De Kersecorftrappers werden vier kampioenen gevierd. Bij de dames werden dit jaar Anick Titeca en Francine Declercq beiden kampioen met elk 34 ritten. Bij de mannen ging de titel naar Gilbert Inion en Edgard Neyrinck met elk 35 ritten. De Kersecorftrappers is een levendige en enthousiaste fietsclub waar alle niveaus aan bod komen. Elke week worden ritten door schilderachtige landschappen en langs rustige wegen georganiseerd. Zowel voor beginnende als ervaren fietsers is er altijd plaats in de groep. Wie deel wil uitmaken van deze gezellige fietsclub kan eens langsgaan tijdens een van de wekelijkse ritten. Er wordt elke maandagnamiddag om 14 uur verzameld aan de Kersecorf in de Rijkeklarenstraat 83 in Ieper. Er kan ook contact opgenomen worden via 057 45 17 80. (foto EG)