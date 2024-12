Christophe Vervaecke is kampioen bij kaartclub Vrank en Vrij

Bij kaartclub Vrank en Vrij maakten de kaarttapijtjes even plaats voor een tafellaken voor de jaarlijkse kampioenenviering in zijn lokaal Hert en Ziel in Moen. De 76ste kampioen in de geschiedenis werd Christophe Vervaecke. Tweede in de rangschikking, en daarmee tot koning uitgeroepen, is Marino Naessens. Op de kaartingen mogen ze telkens een zevental tafels noteren, maar er is plaats voor meer. De club telt een dertigtal leden, maar nieuwe mensen zijn welkom. De eerste kaarting van 2025 is op zondag 12 januari om 9.30 uur. (GJZ/foto GJZ)