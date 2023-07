Christoph De Sutter volgt Willy Van Hulle op bij WTC Olympia

Wielertoeristenclub Olympia Sijsele heeft een nieuwe voorzitter. Na 20 jaar geeft bouwondernemer Willy Van Hulle de fakkel door aan Christoph De Sutter, al jarenlang lid van de club en ook bekend als eerste schepen in Damme.

“Het is tijd voor verjonging. De club bestaat 50 jaar, ik ben 20 jaar voorzitter geweest en ben op 30 juni 75 jaar geworden”, zegt Willy Van Hulle.

Een hechte groep

“Ik wil Willy nog eens uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet als voorzitter. Het was Willy die 20 jaar geleden, samen met een vernieuwd bestuur, de club opnieuw in het zadel hielp na een woelige periode”, zegt Christoph De Sutter.” De club staat vandaag voor een hechte groep en is een vereniging waar het familiale karakter voorop staat. We hebben momenteel een honderdtal leden die op een gezonde en sportieve manier wekelijks een fietstocht maken in clubverband. Prestatie is daarbij niet het eerste doel, maar we voorzien uitdagingen in iedere doelgroep. Door de sterke groei van onze club de jongste jaren – we tellen nu trouwens ook al 30 procent vrouwen – kunnen we sportieve uitdagingen aanbieden in drie verschillende groepen, zowel wat afstand als snelheid betreft. Zo kan iedereen fietsen binnen grenzen die toch uitdagend zijn. Wie interesse heeft om mee te rijden en kennis te maken, kan gerust eens komen testen.” (PDV)

Meer info: https://wtcolympiasijsele.wordpress.com/