Christiane en Allain vormen koningskoppel bij kaarters van Okra Boezinge

Bij de kaarters van Okra Boezinge werden de prijzen van het afgelopen seizoen 2024 uitgedeeld. Christiane Versavel werd algemeen winnaar en koningin met 47 gewonnen partijen en 6.040 punten. Allain Geerts werd tweede en koning met 47 partijen en 5.684 punten. Irene Vercruysse werd derde en prinses met 46 partijen en 5.884 punten. Thérèse Remmerie eindigde op de vierde plaats en Georges De Grande werd vijfde en prins met 42 partijen en 6.058 punten. Verder in de top tien vinden we Albert Devos, Godelieve Vandewalle, Patrick Storme, Guido Monbailliau en Frans Cayzeele. De winnaars zijn op de foto omringd door kaartverantwoordelijken Luc Cailliau en Rosa Buyse en enkele kaarters. De Okrakaarters kaarten iedere eerste en derde maandag van de maand om 14 uur in herberg De Zwaan. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom. (foto FB)