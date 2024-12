Christ Derycker is kampioen manillen van Snooker Pocket

‘De Maandagavondkaarters’, die hun vaste thuishaven hebben in Snooker Pocket, organiseerden het voorbije weekend het manillenkampioenschap van de Pocket. De hoogste eer was weggelegd voor Christ Deryckere. Frederik Himbrecht en Luc Opbrouck eindigden respectievelijk tweede en derde. “Er waren 36 deelnemers”, verduidelijkt voorzitter Germain Samijn, die in het bestuur wordt bijgestaan door Pauwel Deblauwe, Carlos Coryn en Gery Hillewaere. “Met onze club komen wij telkens bijeen op de tweede maandag van de maand.” Van links naar rechts bemerk je Carlos Coryn, Frederik Himbrecht, Christ Deryckere, Luc Opbrouck en voorzitter Germain Samijn. (DRD/foto DRD)