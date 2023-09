Chiro start nieuwe werkjaar in babymodus

Het nieuwe werkjaar van jeugdvereniging Chiro is op een speciale manier van start gegaan, zondag. De negentien leiders – onder wie heel wat nieuwe – kwamen met fopspeen en pamper naar het lokaal in de Dorpsstraat. Bedoeling was dat de leden per groep aan de hand van een babyfoto zouden raden wie dit jaar hun leiding is. En uiteraard leende zich dat tot hilarische toestanden, met veel gegiechel.

Wie wil aansluiten bij Chiro Oudenburg, kan dat elke zondag vanaf 14 uur. Het lidgeld bedraagt 45 euro. Buiten de wekelijkse activiteiten valt alvast zaterdag 4 november te noteren, voor de jaarlijkse spaghettiavond waarvan de opbrengst naar het zomerkamp gaat. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei houdt de leiding opnieuw de car- en fietswash. “En we plannen iets nieuws voor het eerste weekend van juli: een fin de saison”, vertelt hoofdleider Jochen Ramoudt. (foto LIN)