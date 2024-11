Chiro Sint-Pieters Op Den Dijk bestaat 70 jaar: “De laatste jaren kennen we een serieuze groei”

Chiro Sint-Pieters Op Den Dijk (SPODD) biedt kinderen en jongeren een leuke, zinvolle en gezellige tijd aan. “We vormen een zeer gevarieerde groep. Iedereen werkt op verschillende niveaus, heeft andere interesses. Toch kunnen wij samen werken of spelen. We staan open voor iedereen. Ook voor wie het soms wat moeilijker heeft.”

Chiro Sint-Pieters Op Den Dijk heeft een werking in Sportpark Tempelhof. Het lokaal is gevestigd aan de achterzijde van het terrein van voetbalclub Daring Brugge. De leiding bestaat uit veertien vaste medewerkers en twee mensen die inspringen waar nodig voor de zowat negentig leden die volgens leeftijd zijn onderverdeeld in Ribbels (6-8 jaar), Speelclub (8-10 jaar), Rakwi’s (10-12 jaar), Tito’s (12-14 jaar), Keti’s (14-16 jaar) en de Aspi’s (16-17 jaar).

Serieuze groei

“Nadien worden zij als leiding ingezet. Er kan bij ons ingestapt worden in het jaar dat de kinderen zes jaar worden. Onze kleinsten komen bij ons terecht in een fantasierijke omgeving. Samen met hun leiding beleven zij hét avontuur van hun leven”, omschrijft Klara Bukasa in haar tweede jaar als hoofdleidster van SPODD. “De laatste jaren kennen we opnieuw een serieuze groei van nieuwe leden. De twee jongste groepen bestaan zelfs uit iets meer dan twintig kinderen.”

Chiro SPODD is destijds nabij de Sint-Pietersplas gestart als een Chiro voor jongens. “De naam bleef bestaan, ook al zijn we niet meer op die locatie gevestigd. Later kwamen de meisjes erbij en werden we samen één jeugdbeweging. We hebben een nieuw lokaal. Het vorige werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw.”

Bij de start van het nieuwe schooljaar gaat de leiding in de lagere scholen in de buurt langs om kinderen warm te maken voor de werking van SPODD. “We delen dan flyers uit en organiseren op de speelplaats een spelletje. In onze jeugdwerking bestaan onze activiteiten uit knutselen, sporten, diverse spelletjes, een bezoek aan het bos en jaarlijks gaan we zwemmen.”

De werking van SPODD loopt vanaf september tot juni. Inschrijven hiervoor kost 55 euro. Vanaf januari kan er ook ingestapt worden, voor 45 euro. Iedereen is welkom. Verwacht wordt dat de leden een uniform dragen, met T-shirt (16 euro) en een sjaaltje (4 euro). Deelnemen aan een vieruurtje kost 1,5 euro, maar is niet verplicht. Er wordt op zondag om 14 uur gestart. De jonge groepen doen hun activiteiten tot 17 uur, de oudere groepen tot 17.30 uur.

“In augustus trekken wij ook op zomerkamp. We wisselen jaarlijks Limburg en de Ardennen af. Dit jaar zijn we naar Medendorf geweest, in de Oostkantons. Pelt wordt onze volgende bestemming. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten. Zo hadden we deze maand een kerstrozenverkoop en zaterdag was in de eet- en feestzaal van basisschool Sint-Leo in Sint-Pieters een Kippenfestijn voor onze leden en hun familieleden.”

Tentoonstelling

Chiro Sint-Pieters Op Den Dijk bestaat 70 jaar. Op 29 maart 2025 organiseert de jeugdbeweging hiervoor een passend evenement. “Ons grootste doelpubliek is uiteraard alle leden, oud-leden, oud-leiding, oud-kookploeg en zo meer. Maar iedereen is natuurlijk welkom. Als rode draad tijdens die feestelijke dag willen wij in onze polyvalente ruimte een soort van tentoonstelling voorzien waarin we oude Chiroverhalen verwerken. We willen dus zo veel mogelijk mensen contacteren die met onze Chiro een band hebben gehad. Zij die mooie herinneringen of straffe verhalen hebben alsook beeldmateriaal, foto’s of eventueel een uniform uit het verleden. Maak je bekend.”

Naar aanleiding van de verjaardag organiseert Chiro SPODD die dag in de voormiddag in de buurt van het lokaal tevens een smoefeltocht. “Daarin worden ook fragmenten uit onze Chirogeschiedenis verwerkt. De tocht eindigt dan in ons museum, dat de hele dag toegankelijk zal zijn.” (ACR)

Wie wenst of kan meewerken aan de verjaardag, kan mailen naar groepsleiding.spodd@gmail.com