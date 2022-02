Chiro Jomego viert twintigjarig bestaan met valentijnbar in Roeselare

Chiro Jomego bestaat dit jaar twintig jaar. Dat willen ze natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren ze op zaterdag 12 februari Chiromantiek: met een gezellige bar in openlucht en hapjes en drankjes in het teken van valentijn willen ze iedereen een mooie avond bezorgen.

In 1965 werd Chiro Golimero, een jeugdbeweging voor meisjes, opgericht en in 1979 het alternatief voor jongens, Chiro Jogo. Twintig jaar geleden werden die Roeselaarse jeugdbewegingen samengevoegd en op die manier werd Chiro Jomego geboren.

Toen ze vijf jaar geleden hun 15-jarig bestaan vierden, organiseerde de leiding een evenement genaamd Chiromantiek. “Het leek ons ideaal om ons 20-jarig bestaan opnieuw rond valentijn te vieren en het concept van vijf jaar geleden te herhalen”, vertelt Jamie Decroix (20), behorend tot de huidige leiding van Chiro Jomego.

“We zullen een bar voorzien, dus het is vooral bedoeld om allemaal samen gezellig een hapje te eten en iets te drinken. Aan deze editie hebben we ook nieuwe en creatieve ideeën toegevoegd. Zo zullen we originele cocktails en hapjes in het thema van valentijn aanbieden. Deze activiteit zal trouwens buiten plaatsvinden. Op die manier kunnen we iedereen die geïnteresseerd is, verwelkomen en zal alles coronaveilig kunnen verlopen.”

Naast het avondje Chiromantiek organiseert de jeugdbeweging ook een soep- en roosjesverkoop.

Geen hutsepot

“De roosjesverkoop vindt elk jaar rond de valentijnperiode plaats”, gaat Jamie Decroix verder. “De soepverkoop is nieuw. Dat was een idee van onze koks.”

“Onze traditionele hutsepotmiddag kan dit jaar door de coronamaatregelen jammer genoeg niet plaatsvinden, maar de soepverkoop is een mooi alternatief. Onze soep zal je trouwens ook op ons valentijnevenement kunnen proeven.”

“Met de opbrengst van deze acties zullen we nieuw spelmateriaal aankopen en ons zomerkamp naar Malle deels financieren, In de hoop dat ons kamp wel degelijk kan doorgaan. We hebben in ieder geval al geluk gehad dat onze jaarlijkse fuif heeft mogen plaatsvinden begin november 2021.”

“We hebben de afgelopen jaren enorm veel last ondervonden door corona: onze activiteiten moesten we constant aanpassen, we moesten in kleinere bubbels werken en we merkten ook dat het ledenaantal verminderde. Vooral bij de kleinste kinderen was de opkomst relatief beperkt. Dit schooljaar zijn we dan wel weer heel tevreden met 170 leden en 21 leiders. Dat is perfect. We hebben ook geluk dat we verschillende speelpleinen in de buurt van onze locatie mogen gebruiken op zondagmiddag.”

Soep en roosjes

Chiromantiek vindt plaats op zaterdag 12 februari vanaf 18 uur bij de Heilige Godelievekerk in Roeselare. Een liter soep kost vijf euro. Als je vier liter koopt, krijg er een liter gratis bij. Een roosje kost 2,50 euro en een boeketje 12,50 euro. De soep kan je ophalen op zaterdag 12 februari van 17 tot 19 uur of op zondag 13 februari van 10 tot 12 uur aan de pagode. De rozen zullen op 12 februari aan huis geleverd worden.

