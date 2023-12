Chiro Gits blaast 60 kaarsjes uit tijdens feestweekend

Volgend jaar bestaat de Chiro van Gits 60 jaar en dat wil de huidige leiding uitgebreid vieren met een feestweekend.

“Tijdens het weekend van 22, 23 en 24 maart 2024 organiseren we allerlei leuke activiteiten”, aldus Febe Verschaeve van de leiding. “Op vrijdag starten we op domein ’t Chringhene met een spaghettiavond. We zetten die avond de oud-leiding in de kijker met allerlei foto’s en ander beeldmateriaal. Om 21 uur gaat onze quiz van start waarvoor er begin 2024 kan ingetekend worden via Facebook. Op zaterdag heeft er in zaal Hembyze een kinderfuif plaats voor kinderen van 6 tot 12 jaar. ’s Avonds vindt daar ook een ‘Oldies night’ plaats. Een fuif met deejays die vroeger veel draaiden in Gits. We konden al twee deejays strikken, die vroeger nog in het jeugdhuis gedraaid hebben, maar we zijn nog steeds op zoek naar mensen die plaatjes willen draaien die avond.” Wie zich aangesproken voelt om op 23 maart mee de sfeer erin te blazen, kan bij de leiding terecht voor meer informatie.

Sneukeltocht

“Op zondag willen we er een echte familiedag van maken door van 14 tot 17 uur een sneukeltocht te organiseren. We zijn nog volop aan het brainstormen, maar tijdens de tocht willen we graag door een aantal leuke plaatsen passeren, gelijkaardig aan een 11.trail, maar dan al wandelend. We wandelen al zeker door serres, maar denken bijvoorbeeld ook aan een schoolgebouw. De tocht zal ongeveer tussen de 5 en 7 kilometer bedragen.”

“Alle inschrijvingen hiervoor zullen bekendgemaakt worden op onze Facebookpagina met een link naar ons Facebookevent ‘Feestweekend 60 jaar Chiro Gits’. We hopen alvast veel mensen te mogen verwelkomen”, besluit Febe Verschaeve. (EVG)