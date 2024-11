Chiro Gistel steunt 11.11.11 en gaat de straat op

Chiro Gistel trok de boer op om de jaarlijkse actie van 11.11.11 te steunen. Dat is de koepel van internationale solidariteit die mensen, groepen en organisaties bijeen brengt. Elk jaar zet de organisatie een centrale campagne op, en dit keer gaat die over menselijkheid om uitbuiting tegen te gaan. De Chiro-leden trokken door Gistel en verkochten lekkers, wenskaarten en wasknijpers om geld in het laatje te brengen. De verkoop bracht een mooie 400 euro. Voor de jeugdbeweging zelf was de actie een kans om de werking in de kijker te zetten en zo nieuwe leden te strikken, voor kinderen ouder dan tien jaar. (TVA/foto PM)