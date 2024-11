Ceciliafeest huldigt verdienstelijke muzikanten

Tijdens de Ceciliaviering op zondag 17 november luisterde de Koninklijke Fanfare Sint-Joris de mis op en trok ze feestelijk door het centrum van Koekelare. Zes leden werden gehuldigd, met een bijzondere vermelding voor Luc Augustijn, die al 70 jaar actief is op baritonsaxofoon. Georges Dumarey (10 jaar lid) en Lieven Jacobs (30 jaar lid) werden eveneens gevierd, terwijl vijf muzikanten een medaille ontvingen voor 50 jaar inzet: Geert Vanmaeckelberghe, Joris Casteleyn, Georges Dumarey, Jef Vandesonneville en Luc Augustijn. Er was ook een speciaal aandenken voor afscheidnemend cultuurschepen Jessy Salenbien. Intussen bereidt de fanfare zich voor op het voorjaarsconcert ‘On The Road’ op zondag 23 februari om 17 uur in De Balluchon. (SVE/foto Coghe)