CATAEL en DE KAAI schenken cheque aan vzw Saying Goodbye: “Spinning voor het goede doel”

In december 2024 bracht een spinningmarathon georganiseerd door De KAAI uit Kortrijk en CATAEL uit Bellegem een prachtig bedrag op ten voordele van vzw Saying Goodbye, een Harelbeekse vzw. Deze hartverwarmende actie, die plaatsvond in de periode van De Warmste Week, barstte van de solidariteit en zorgde ervoor dat kinderen en jongeren die een dierbare verloren, extra steun kunnen krijgen.

De spinningmarathon, bestaande uit tien spinninglessen van één uur, bood deelnemers de kans om zich sportief in te zetten voor een lokaal goed doel. CATAEL verdubbelde samen met De KAAI het ingezamelde bedrag, en twee enthousiaste werknemers van CATAEL trapten zelfs de volledige tien uur vol enthousiasme bijeen. Het resultaat mocht er zijn: een indrukwekkende 4.500 euro werd verzameld en symbolisch overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van De KAAI op 23 januari.

Saying Goodbye

Dit jaar ging de opbrengst naar vzw Saying Goodbye, een organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren die een dierbare zijn verloren. De vzw organiseert onder andere rouwkampen, waar jongeren terechtkunnen om hun emoties te delen, steun te vinden bij lotgenoten en zichzelf weer terug te vinden. Stefanie Desmet, ondervoorzitter van de vzw, is al sinds de oprichting betrokken.

“Ik ben mijn papa verloren toen ik 14 jaar was”, vertelt Stefanie. “Ik voelde me toen heel vaak alleen en wilde de volwassenen niet lastigvallen met hoe ik me voelde. Het gewone leven gaat bij vrienden, leerkrachten en andere buitenstaanders snel weer door, maar voor een kind blijft dat gemis en die pijn veel langer hangen. Dat was ook het idee achter onze vzw: jongeren laten voelen dat ze niet alleen zijn en hen minstens één keer per jaar de kans geven om helemaal zichzelf te zijn, inclusief het verdriet, de boosheid en de onmacht.”

Rouwkampen

De rouwkampen van Saying Goodbye combineren plezier en therapie. “Onze kampen zijn een mix van een jeugdbeweging en rouwverwerking”, legt Stefanie uit. “Vrienden maken, plezier beleven en gek doen horen er zeker bij. Tegelijk krijgen de jongeren dagelijks 2,5 uur therapie waarin we thema’s rond rouwverwerking aanpakken. De jongeren leren van elkaar, delen hun verhalen en zien dat ze niet alleen zijn in hun verdriet.”

“We willen jongeren laten voelen dat ze niet alleen zijn in hun verdriet”

Voor Stefanie en haar team is het mooiste aspect van de kampen de groei die ze bij de jongeren zien. “De kinderen zien openbloeien tijdens het kamp is voor ons het grootste cadeau. De dankbaarheid en waardering die we ontvangen van hen en hun ouders zijn onbetaalbaar. Daarvoor doen we het.” Sam Leyn, die sinds 2019 actief betrokken is bij de organisatie, deelt zijn persoonlijke ervaring: “De vereniging heeft voor mij een manier van ermee omgaan bijgebracht. Dat je er niet hoeft mee te zitten, doet heel veel. Het leren relativeren aan de hand van medelotgenoten in combinatie met de steun van professionele therapeuten lijkt mij een ideale combinatie. Ik ben lid geweest en de laatste jaren geef ik ook kampleiding.”

4.500 euro

De opbrengst van de spinningmarathon, zo’n 4.500 euro, zal goed besteed worden. “Het geld zal gebruikt worden om de locatie van onze kampen te financieren en extra materialen aan te schaffen”, vertelt Stefanie. “We kunnen de mensen die dit organiseerden en alle spinners niet genoeg bedanken. Hun steun maakt een groot verschil voor de kinderen en jongeren die we begeleiden.” Henk Capoen van CATAEL benadrukt het belang van het evenement.

“Met deze actie wilden we een verschil maken in de strijd tegen eenzaamheid. Vzw Saying Goodbye past perfect in dat thema, omdat zij kinderen en jongeren helpen in een van de moeilijkste periodes van hun leven.” Op de nieuwjaarsreceptie van De KAAI werd de cheque van 4.500 euro feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van vzw Saying Goodbye. Ook enkele jongeren die deelnamen aan de rouwkampen deelden hun ervaringen, wat de avond een emotionele, maar hoopvolle noot gaf.

Wil je ook bijdragen aan het werk van vzw Saying Goodbye? Overweeg een donatie of ontdek hoe je zelf kunt helpen: https://www.saying-goodbye.be/.