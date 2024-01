Carnavalsgemeente Zwevezele kiest op 3 februari nieuwe prins: Wordt het Glenne I of Bobby I?

De carnavalsperiode is in aantocht, en carnavalsgemeente Zwevezele gaat twee weekends uit de bol. Op zaterdag 3 februari gaat men op zoek naar een nieuwe prins carnaval, en een week later is het twee dagen volop feest. Kandidaten Glenne I en Bobby I – en hun roosjes – stellen zich alvast voor.

“Zwevezele is op en top carnaval, en het spannendste moment is telkens de verkiezing van prins carnaval”, weet voorzitter Geert Styl van de Orde van de Bolhoed. “De zoektocht naar kandidaten was dit jaar anders dan anders. Eind vorig jaar zette Glenne I al zijn handtekening, maar de tweede kandidaat liet lang op zich wachten. Dat zorgde toch voor enige gezonde stress. Maar in het weekend van 14 januari heeft Bobby I vol goesting zijn handtekening op het deelnameformulier gezet.”

Het rode team bestaat uit Glenn Snauwaert (30) en roosje Lisa Billiet (31). Zij komen op onder de naam Glenne I.

“Carnaval is het feest van het jaar, en het is al jaren mijn ambitie om deel te nemen aan de verkiezing van prins carnaval”, vertelt Glenn. “Ik woon in Zwevezele, ben sociaal ingesteld en de titel van prins bemachtigen zou prachtig zijn. Dit jaar moet het lukken – en dan word ik een beetje een lokale levende legende. Ik ben goed ingevoerd in het verenigingsleven, en ben lid van De Hillefisters en voetbalploeg FC Antonio.”

Glenn koos voor roosje Lisa Billiet. Ze is de dochter van bakkerij Billiet in Zwevezele. De twee kennen elkaar van het uitgaansleven.

“Glenn hielp de voorbije jaren diverse keren mee aan de campagne van andere kandidaten”, zegt Lisa. “Hij weet dus goed hoe alles in zijn werk gaat. Toen Glenn mij vroeg of ik zijn roosje wilde worden, stemde ik in door zijn enthousiasme en zijn gedrevenheid. Hij verdient het echt om prins te zijn. Ik begrijp heel goed dat hij dat als rasechte Zwevezelenaar ooit eens wil meemaken. Ik heb een rijk gevuld verenigingsleven, ik ben lid van Markant en van het gemeentelijk feestcomité, en de Chiro ligt mij nauw aan het hart. We gaan ervoor en hebben tot nu toe al een goede campagne gevoerd.”

Reddende engel

De tweede kandidaat is Bobby Dobbelaere (56), met roosje Sofie Vannieuwenhuyse (43).

“Het is al geruime tijd dat ik plannen maakte voor deelname aan de prinsverkiezing. Voor deze editie liet een tweede kandidaat lang op zich wachten, en ten slotte werd ik zo’n beetje de reddende engel. Ik hoor vaak zeggen dat het grote nadeel is dat ik geen grote campagne meer kan voeren, maar voor een uitbundig campagne heb ik geen tijd. Zoals het nu is, is het goed. Carnaval is voor mij sfeer en gezelligheid, en hoe meer plezier ik kan maken, hoe beter. Ik ben goed gekend, hier in Zwevezele.”

“Ik koos voor roosje Sofie omdat ik weet dat Sofie ook graag plezier maakt. Ze is lid van de schoolraad en het oudercomité, van het voetbal en van Markant.”

“Ik leerde Bobby kennen in ons vroegere stamcafé De Hapkin”, vertelt Sofie. “Als vaste klanten hebben wij er tal van supermooie momenten beleefd. Gwendo stond toen een tiental jaar achter de bar. Intussen is het café overgenomen en heet het nu Den Baraaf. Op zondag 28 januari komt er een campagne waarbij we café Hapkin opnieuw tot leven brengen: ‘Kerewere naar de Hapkin’, met Gwendo achter de toog. Op het programma staan leuke volksspelen en het cafégevoel zoals indertijd naar boven halen.”

