Carnavalisten vieren dit weekend opnieuw in Hoppestad

Prins Carnaval Ditn en hofmaarschalk Pedro I kregen in café De Vismarkt de sleutel van de stad overhandigd door burgemeester Christof Dejaegher. Het hele weekend hebben de carnavalisten dus de stad in handen.

Leute en plezier

“Ik hoop ook dat we volgend jaar een volledig carnavalsseizoen kunnen meemaken en dat ik in maart 2023 in schoonheid kan aftreden. Ik wens alle Poperingse carnavalisten een carnavalsweekend vol leute en plezier”, aldus Prins Carnaval Ditn.

Op de Grote Markt staken Prins Carnaval Ditn en hofmaarschalk Pedro I spreekwoordelijk de stekker in het carnavalsweekend en gaven zo ook het startschot van de kermis.

’s Morgens bracht het duo, samen met een delegatie carnavalisten, een bezoek aan de Poperingse scholen. De ludieke kelnerkoers ‘Paaardong Gaaarçong’ trok ‘s avonds langs de Poperingse horeca.

De deelnemers gingen op pad met een dienblad en wie na alle opdrachten het meeste vloeistof over had op zijn dienblad kon mooie prijzen winnen.

Zaterdag en zondag

De Kidz Kei-Jumpnamiddag in JOC De Kouter staat op zaterdag 26 maart om 13 uur op het programma. Vanaf 19.30 uur in café De Snoek gaan de stadsprins en zijn hofmaarschalk langs de Poperingse horeca.

Ze worden gevolgd door ‘d Askruizen die zorgen voor een streepje muziek. Zowel op zaterdag als zondag staat masjern op het programma. Inschrijven kan op zaterdag en zondag bij de Dienst Toerisme op de Grote Markt telkens van 18 uur tot 21 uur. Masjern kost 3 euro en bij inschrijving krijg je twee consumptiebonnen en een carnavalsbutton.