Burgemeester organiseert ontbijt voor jeugdverenigingen: “Hoe meer zielen, hoe meer centjes”

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) organiseert op 22 oktober ‘Ontbijt met de burgemeester’. “Het is voor de allereerste dat ik een ontbijt met de burgemeester inricht”, verduidelijkt de burgervader. “Het ontbijt vindt plaats op zondag 22 oktober in zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat in Oostnieuwkerke. Van 8 tot 11 uur kan iedereen er komen ontbijten. De opbrengst van het ontbijt gaat naar de tien erkende jeugdverenigingen die Groot-Staden rijk is. Hoe meer zielen, hoe meer centjes er dus naar de jeugdverenigingen kunnen gaan. Deelnemen kost 16 euro voor volwassenen. Kinderen dienen 7,5 euro neer te tellen.” Inschrijven kan nog tot en met dinsdag 17 oktober via burgemeester@staden.be. (BCH/foto JCR)