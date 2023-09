Buren doen mee aan de garageverkoop op Bosmolens op zondag 8 oktober: “We maken er ook een gezellige dag van”

Voor de derde keer vindt op de Bosmolens en De Mol de garageverkoop plaats. Op 8 oktober zullen opnieuw tientallen inwoners hun (garage)deuren openen en wat overbodige spulletjes te koop aanbieden. Ook de buren Pieter Rosseel en Delphine Popelier zijn opnieuw van de partij.

Het concept van een garageverkoop is simpel, maar biedt heel wat voordelen. “Wie naar een rommelmarkt trekt, moet al zijn spullen verhuizen; hier kun je ze in of voor je eigen woning te koop aanbieden”, zegt Dirk Oplinus die namens Curieus de organisatie op zich neemt. “Inschrijven kost 8 euro. We brengen een lijst uit met de namen van alle deelnemers en die lijsten zijn verkrijgbaar bij de deelnemers. We voorzien ook bewegwijzering naar de voornaamste straten. Bij de eerste editie hadden we ruim 20 deelnemers, vorig jaar 62 en ook nu lopen de inschrijvingen goed. Dit concept is ook minder afhankelijk van het weer, omdat de deelnemers binnen kunnen staan. Al staan sommigen ook gewoon op hun oprit.”

Gezellige dag

Twee van die deelnemers zijn Delphine Popelier en Pieter Rosseel, die ook vorig jaar al spulletjes verkochten voor hun woningen in de Meensesteenweg. “Vorig jaar had ik via Facebook al wat foto’s gezet van de Lego-dozen die we te koop aanboden, een groot deel ervan was al gereserveerd. Met ons gezin zijn we daar redelijk categoriek in. Wat we niet meer gebruiken, doen we van de hand. Er zitten veel spulletjes in die in erg goede staat zijn. Onder meer de koersfiets van onze zoon Mathis doen we van de hand, maar ook wat decoratiespulletjes. En zelfs een kerstboom inclusief decoratie”, zegt de kinesist. Buurvrouw Delphine krijgt nog mensen over de vloer die ook bij haar hun spulletjes zullen verkopen. “We maken er vooral een gezellige dag van. We aperitieven samen, het is gewoon ook een leuke dag. Vorig jaar had onze dochter cakejes gebakken, wellicht doet ze dat opnieuw.” De verkoop start op 9 uur, om 18 uur gaan de deuren dicht. “Maar je ziet natuurlijk dat er al wat vroeger mensen de baan op zijn. Ze komen ook informeren naar bepaalde spulletjes.