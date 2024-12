Buda Kitchen voorziet sfeer en gezelligheid tijdens wandeltocht ‘Kortrijk Feeëriek’

Op zaterdag 28 december organiseert WSK Marke hun jaarlijkse wandeltocht ‘Kortrijk Feeëriek’. “Deze route doet enkele bijzondere plaatsen met sfeervolle verlichting aan. Daarnaast zijn er ook enkele tussenstops voorzien. Voor het tweede jaar op rij voorziet Zorggroep H. Hart een tussenstop in Buda Kitchen en daar horen uiteraard enkele ‘extraatjes’ bij”, zegt stafmedewerker Frederik Vlaminck.

Morgen kunnen de deelnemers van ‘Kortrijk Feeëriek’ vanaf 12 uur starten aan een bewegwijzerde wandeltocht van 7 of 13 km doorheen Kortrijk. Buda Kitchen aan de Budastraat gaf zich opnieuw op als tussenstop voor de jaarlijkse wandeltocht.

“Sinds 20 december wordt de grootste puzzel van Europa tentoongesteld in ALTA takeaway, op een speciaal hiervoor ontworpen staketsel. Deze puzzel telt namelijk 52.110 stukjes en meet maar liefst 696 op 202 centimeter”, vertelt Frederik Vlaminck enthousiast. Tony Goemaere uit Aalbeke is een fervent puzzelaar en werkte hier acht maanden aan.

In Buda Kitchen zal er sfeervolle kerstmuziek voorzien worden, gebracht door DJ Franky. “Franky is een bewoner van het woonzorgcentrum die vroeger professioneel als dj werkte. Hij zorgt nog steeds graag voor sfeer en ambiance in huis. We ondersteunen hem om dit verder te kunnen blijven doen en bieden hem graag de kans dit te blijven doen.”

De wandeltocht gaat verder via de Buda Gallery, waar momenteel een expositie doorgaat van de Koninklijke Sint-Lucasgilde Kortrijk. “Er zijn heel wat prachtige werken te bezichtigen en dit wordt aangevuld met enkele artiesten die live aan het werk zullen zijn! Aansluitend staan in de Orangerie de metaalreceptoren van Mie Bogaerts. Deze artistieke creatie zal ook in beweging zijn.”

“Het wordt warm en gezellig! Dit voor elke wandelaar, maar uiteraard ook voor bewoners, familieleden en elke bezoeker”, besluit Frederik Vlaminck.