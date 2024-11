‘Bruiselede’ bruist van ideeën: nieuwe socio-culturele vereniging plant warme initiatieven voor breed publiek

Er is in Ruiselede een nieuwe socio-culturele vereniging in de maak, die warme initiatieven plant voor een breed publiek. De naam ‘Bruiselede’ doet het beste verhopen. Initiatiefneemster is Nouchka Hosten, die zich in het verleden al liet opmerken door onder meer het Geefplein voor gratis kindergerei. Op woensdag 20 november start de eerste algemene vergadering. “Er zijn al zo’n vijftien leden die willen meedoen”, zegt Nouchka.

“Eigenlijk is het idee gegroeid uit een simpel straatfeest”, laat Nouchka zich ontvallen. “Ik organiseer al drie jaar een buurtfeest in de Tieltstraat, met niets dan positieve reacties. Ondertussen heb ik ook al een ‘Geefplein’ gehouden met gratis kindergerei en gezorgd voor een garageverkoop en een ‘spooky’ ‘Trick or Treat’-tocht met Halloween. Maar ik bruis van de ideeën en ik kan dat allemaal niet alleen uitwerken. Dus dacht ik: waarom geen nieuwe vereniging oprichten, om wat meer leven in de brouwerij te krijgen? Zo’n beetje samen bouwen aan een warme gemeenschap in Ruiselede met leuke activiteiten voor jong en oud. Naar de titel moest ik niet lang zoeken: Bruiselede!”

Hippe webstek

Nouchka opperde het idee op Facebook en haar man Davy Van Hoey bouwde er een hippe webstek rond. In een mum van tijd waren zo’n vijftien mensen bereid om mee in het warme bad te springen. Tijdens een eerste algemene vergadering – onder de slogan ‘We Want You!’ – op woensdag 20 november moet alles concreter worden. De eerste activiteit ligt wel al vast: een gezellige kerstmarkt van 13 tot 15 december.

“Het begon allemaal met een simpel straatfeest”

“Dit is allemaal last minute beslist”, zegt Nouchka. “We doen dit samen met de uitbaters van café ’t Fonteintje. We wisten al zo’n twintig standhouders te strikken, die zowel in de zaal van het Polenplein als op de parking van café ’t Fonteintje zullen staan. Op zondag 15 december deelt de kerstman tussen 14 en 17 uur gratis pakjes uit. Uiteraard zijn we ook op zoek naar sponsors voor prijzen, pakjes en financiële steun.”