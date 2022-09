Brandweer Staden opent poorten: Kids Challenge, vuurspektakel en demonstraties

Het lokale brandweerkorps organiseert op zaterdag 10 en zondag 11 september een opendeurweekend. Daarbij is twee dagen lang tal van activiteiten te beleven in en om de kazerne in de Ieperstraat.

“Onze vorige opendeur vond vier jaar geleden plaats ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van ons korps”, weet Koen Bruneel van de Vriendenkring Brandweer Staden. “We kiezen er voor om onze opendeur niet jaarlijks, maar om de 3 jaar te organiseren.”

“Onze opendeur is opgebouwd volgens het stramien van vorige edities”, pikt Christophe Ghesquière in. “We starten op zaterdagnamiddag met een Kids Challenge voor alle kinderen tot en met het zesde leerjaar. Daarbij kunnen de kinderen tussen 13.30 en 16 uur op eigen tempo een deel proeven afleggen die verband houden met de brandweer. Zo kunnen ze onder andere een brandend huisje blussen en ‘rookduiken’ in een ruimte waarin zich onschadelijke rook bevindt. De deelnameprijs bedraagt 6 euro. In die prijs zijn verzekering, een pannenkoek en een diploma met foto in brandweeroutfit begrepen. De kinderen kunnen er ook kennismaken met Vonk, onze kersverse postmascotte.”

Fiammifero

“Om 21 uur is het tijd voor het vuurspektakel Fiammifero”, gaat Kris Pype verder. “In deze vuurshow brengen Peter Gusta en Nila Hoop een ode aan de magie van vuur. In een verhaal over liefde en verliefdheid, over zachtheid en passie weten Peter en Nila de kracht van vuur te combineren met de elegantie van dans. In de voorstelling komen heel wat hoogstaande vuurtechnieken zoals vuurspuwen en vuureten aan bod. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen vanaf 21.30 uur ook genieten van een sfeeravond met dj. Ook hier is de toegang gratis.”

“Op zondag starten we om 11 uur met een aperitiefconcert met Harmonie De Verenigde Vrienden, gevolgd door een beenham met frietjesmaaltijd”, vertelt Koen Bruneel.

“Volwassenen eten mee voor 17 euro, voor kinderen jonger dan 12 jaar is de prijs 10 euro. Kaarten zijn tot 5 september te bekomen bij de manschappen. Daarna is het tijd voor onze eigenlijke opendeur. Vanaf 14 tot 18 uur zijn er demonstraties rond de kazerne. Naast onze voertuigen zal er ook materiaal te bewonderen zijn van de zone Midwest waartoe wij behoren. Er is ook een rondleiding voorzien. Ook politie en defensie zullen aanwezig zijn. Zo tekent ontmijningsdienst Dovo uit Langemark-Poelkapelle alvast present. Lokale artsen verzorgen dan weer een initiatie reanimatie. Doel van onze opendeurdag is te tonen wat we kunnen, maar daarnaast doen we via de diverse infostands ook aan preventie. Het is ook het doel van de opendeur om eventueel nieuwe spuitgasten aan te werven. In de post Staden is het tekort niet echt nijpend, maar we kunnen nieuwe mensen steeds gebruiken. Er zal tijdens de opendeur dan ook een infostand zijn waar potentiële brandweermannen en -vrouwen terecht kunnen.” (Carl Bruneel)

Het opendeurweekend van de post Staden van de brandweerzone Midwest vindt op zaterdag 10 en zondag 11 september plaats in en om de brandweerkazerne in de Ieperstraat 100.