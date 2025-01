Braadworstenkaarting bij de brandweer

De Vriendenkring Brandweer Westrozebeke organiseert de jaarlijkse kaarting. “Zoals elk jaar gaat het om een braadworstenkaarting”, vertelt woordvoerder Simon Verschoore. “Er wordt steeds voor de bekende lokale worsten gekaart. De kaarting vindt op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari plaats in de brandweerkazerne in de Dorpsstraat 45a. Er kan telkens vanaf 17 uur gekaart worden. De inleg bedraagt 2 euro, een tafel kost 8 euro. Er is geen drankverplichting”. De opbrengst van de kaarting gaat integraal naar de Vriendenkring. De Vriendenkring besteedt dit aan ontspannende activiteiten voor de spuitgasten en hun familie. Kaarten zijn bij alle brandweermannen van de post Westrozebeke te verkrijgen. We herkennen Bob Crabbe, Steven Durnez, Bene Pype, Andy Demeyere en Xavier Reynaert. (BCH/foto JCR)