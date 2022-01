Boogschuttersclub De Winnetous zoeken dringend nieuwe locatie in Sijsele

In december kreeg boogschuttersclub De Winnetous uit Sijsele te horen dat ze voor hun sport niet langer terechtkunnen in ’t Keunekot op ’t Veld, en er is nog steeds geen alternatief in zicht.

De club die achttien jaar geleden werd opgestart en jarenlang de pijlen op de liggende wip mocht afschieten in parochiezaal De Kring nabij de kerk in Sijsele, zit zonder onderkomen.

“We waren inderdaad lange tijd in De Kring actief, maar toen we daar niet konden blijven, zijn we – in 2015, denk ik – verhuisd naar de oude gemeenteschool in de Burgstraat in Damme. Daar mochten we de voormalige sport- en toneelzaal gebruiken”, vertelt voorzitter Ines Wouters. “Maar toen Damme andere plannen met het gebouw had (eerst was er sprake van het te verkopen, dan werd het verbouwd voor kunstencentrum IJsberg, red.) konden we ook daar niet langer blijven. We zijn toen verhuisd naar het parochiaal ontmoetingscentrum ’t Couvent in Male. Ideaal was dat niet. We moesten er helemaal naar de bovenste verdieping met het toch wel zware materiaal en konden er onze wip niet laten staan. En bovendien wilden we liever in onze thuisgemeente Sijsele of toch minstens Damme actief zijn.”

En zo verhuisden de boogschutters nog maar eens. Dit keer naar ’t Keunekot in de wijk ’t Veld in Sijsele, in september 2019.

Afbraak

“Het gebouw werd toen niet meer zoveel gebruikt en was in geen al te goede staat, maar we hadden er wel de nodige ruimte voor onze sport”, gaat Ines verder. “We vonden het dan ook erg spijtig toen we plots van de beheerder/uitbater van ’t Keunekot te horen kregen dat we eind december uit het gebouw moesten. ’t Keunekot zou afgebroken worden in opdracht van Farys, dat een nieuw sportcentrum zal realiseren en de ruimte van ’t Keunekot zou benutten voor parking. Van het stadsbestuur hadden we nochtans de belofte gekregen dat we in ’t Keunekot konden blijven tot we terecht zouden kunnen in de nieuwe polyvalente sportzaal.”

Schepen van Sport Christoph De Sutter (CD&V+) spreekt dat tegen: “Die vereniging wist heel goed dat ’t Keunekot maar een tijdelijke oplossing zou zijn. Wij hebben als stadsbestuur nooit de belofte gedaan dat ze daar zouden kunnen blijven. Het gebouw is onveilig, verouderd en niet meer te verhuren op een verantwoorde manier. Het contract met de uitbater van ’t Keunekot liep af eind december 2021. De eisen van de schutters om tweewekelijks te kunnen schieten zijn helaas momenteel in geen enkele accommodatie te verwezenlijken. Maar we voorzien in de nieuwe sporthal, als die klaar is, wel plaats voor de vereniging.”

