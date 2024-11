Bolders huldigen hun kampioenen

Op het jaarlijkse ledenfeest in café Tom Dooley in Moerbrugge huldigde het bestuur van de Scheurebolders en Disbolders de kampioenen van het voorbije jaar. Bij de heren werd Lucien Myncke met 332 punten de nieuwe kampioen, gevolgd door Mario Myncke (324) en Jhon Ketels (279). Bij de dames ging de overwinning naar Sabine Myncke met 329 punten gevolgd door Adeline Vandaele (271) en Annelies Devriese (256). Bij de jeugd ging de titel naar Thimo Demon met 203 punten. De nieuwe sire is Aaron Tas en bij de dames Faith Andries. De rode lantaarn was voor William Degrande en Roza Dely. De zotte bolling werd gewonnen door Mario Myncke en Jill Traen. (foto GST)