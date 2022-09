Boezinge A wint 60ste editie van Schaal De Spot

In Lo vond onlangs op de terreinen van schuttersgilde Willem Tell Lo de finale plaats van de schutterscompetitie Schaal De Spot. Vijf ploegen van vijf schutters streden om de felbegeerde titel. Boezinge A trok na een spannende strijd aan het langste eind.

De schutterscompetitie Schaal De Spot was dit jaar aan zijn 60ste editie toe. In 2020 en 2021 werd de wedstrijd door corona niet georganiseerd. Corona was ook nefast voor het aantal ploegen dat zich dit jaar inschreef. “De rek was er een beetje uit”, zegt Ghislaine Vandewalle, secretaris van het schuttersverbond Veurne Ambacht. “Sommige schutters vonden samen met hun partner meer hun gading in een fietstochtje, een wandeling of een bezoekje aan de horeca.” Toch schreven zich voor de editie 2022 in totaal 38 ploegen bij de volwassenen en 2 jeugdploegen in. Bij de jeugd moest Woesten het onderspit delven tegen Boezinge. De winnende jeugdploeg van Boezinge bestond uit Jitse Vercaigne, Birger Leyn, Niels Depoorter, Liam Maes en Maxim Steyaert. Bij de volwassenen maakten Staden B, Nieuwpoort B, Poperinge Willem Tell A en Boezinge A en B onder elkaar uit wie uiteindelijk met de trofee mocht pronken. “Het was spannend tot het laatste schot”, zegt Ghislaine Vandewalle. “Vier ploegen eindigden met elk slechts 1 punt verschil.”

De schutters van Boezinge A waren uiteindelijk het best bij schot en totaliseerden 53 punten. Poperinge Willem Tell A strandde op de tweede plaats met 52 punten. Staden B eindigde derde met 51 punten. De vierde plaats was voor Boezinge B met 50 punten. Nieuwpoort B maakte de top vijf compleet met 48 punten. De winnende ploeg van Boezinge A bestond uit Liedia Vercaigne, Cédric Deknock, Korneel Depoorter, Lauranne Six en de huidige Europees kampioen handboogschieten Tjörven Lagrou. De vijf schutters kregen allemaal een mooie trofee. Diego Declerck van Nieuwpoort B schoot tijdens de finale de meeste punten bijeen, namelijk 16 en mocht dan ook een prijs in ontvangst nemen.

Prijs Destrooper

Tegelijkertijd met de finale van Schaal De Spot werd op de staande wip ook gestreden om de prijs Destrooper. Daar toonde Tjörven Lagrou uit Boezinge, die ook tot de winnende ploeg van Boezinge A behoorde, zich de beste met zes punten. Het leverde hem een koekjespakket van Jules Desrooper op. Een receptie in aanwezigheid van schepen van Sport Johan Matthys sloot de dag af.