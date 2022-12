Bloemencomité zorgt voor kerstsfeer in Westouter

Het bloemencomité van Westouter is er ook dit jaar weer in geslaagd om Westouterdorp met kerstbomen en lichtjes sfeervol te versieren. “Vanaf eind november zijn de mensen van het bloemencomité druk in de weer met de voorbereidende werken voor de komende kerstperiode. Zo worden er zelf gekweekte kerstbomen afgezaagd en in de dorpskom verspreid. Ze worden onder andere tegen gevels van woningen en in de daarvoor voorziene stalen buizen geplaatst. In totaal worden er een zo’n 70-tal bomen geplaatst”, vertelt Frans Durnez. “De vele kerstslingers en de stopcontacten dienen vooraf gecontroleerd te worden. Ieder jaar worden er namelijk verschillende defecte kerstslingers vervangen. Het bloemencomité dankt ook de inwoners van Westouter die met eigen kerstversiering meehelpen aan de gezellige kerstsfeer”, besluit Frans. Op de foto zien we v.l.n.r. Raphaël Leeuwerck, David Hauspi, Luc Merveillie, Bert Haghedooren en Frans Durnez.