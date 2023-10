Bloemencomité Koksijde neemt afscheid op hoogtepunt: “We leven in een andere tijdsgeest”

De 75ste verjaardag van het Bloemencomité was voor het lokaal bestuur het uitgelezen moment om de vereniging letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten, inclusief bloemlezing van een mooie geschiedenis. Op de officiële huldiging kondigde het comité echter ook haar definitieve afscheid aan.

De oprichting van het Bloemencomité dateert van 1948. Het toenmalige bestuur, onder leiding van burgemeester Jaak Van Buggenhout, wilde een betere beplanting en bebloeming in Koksijde om de straten en pleintjes aantrekkelijker te maken. Het project om een comité te stichten en de bewoners te stimuleren om zelf hun gevels te voorzien van planten en bloemen was visionair.

Zo werd het Bloemencomité boven de doopvont gehouden. In de zomer van 1949 vond de eerste bebloemingswedstrijd plaats en op 21 augustus van datzelfde jaar was er de eerste Grote Historische en Folkloristische Bloemenstoet. Die traditie hield stand tot 2008.

Hoogtepunten

Het Bloemencomité kende in de voorbije 75 jaar heel wat hoogtepunten. Zo werd in 1952 de eerste Bloemenjaarmarkt georganiseerd. “Nog elk jaar komen op paaszaterdag marktkramers naar de Zeelaan met snijbloemen en vaste planten”, weet burgemeester Marc Vanden Bussche.

“De 50ste Bloemenjaarmarkt in 2001 ging gepaard met een grote landbouwtentoonstelling, met een bloemen-, groenten- en fruittapijt voor het oude casino als blikvanger. Ook de eerste editie van het Bloemenbal in het casino in 1969 was een schot in de roos. Het bal, waarbij de VVV trouwe toeristen letterlijk in de bloemetjes zette, was decennialang een traditie. Toppers zoals Nicole en Hugo, Paul Severs en Marva passeerden er de revue. Ook in de jubileumjaren 1976 en 1981 waren er veel initiatieven: er was een actie om in hotels en restaurants snijbloemen te leveren, er werden gratis boeketten uitgedeeld op de Zeedijk, de schoolgaande jeugd werd ingezet om helmgras te planten en er was de bloemententoonstelling, Floralia Koksijde.”

“In 1988, naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van het Bloemencomité, lag er een bloementapijt van 1.400 vierkante meter met 150.000 begonia’s in de put van de tennisvelden. Toen het comité in 1999 de koninklijke titel kreeg, werd dat uitgebreid gevierd met een vierdaagse tentoonstelling van tuinen, bloemen en kunst.”

Tuinkeuringen

Het Bloemencomité zal echter vooral geassocieerd blijven met de jaarlijkse tuinkeuringen. “Deze campagne was jarenlang van onschatbare waarde voor de uitstalling van onze gemeente als bloemenbadplaats”, aldus de burgemeester. “Een professionele jury bezocht telkens in het begin van de zomer de deelnemende voortuintjes. Omdat je geen appelen met peren kunt vergelijken, waren er verschillende categorieën. Met 1.100 deelnemers was het jaar 1998 een recordeditie.”

Het Bloemencomité verleende ook steun aan diverse gemeentelijke initiatieven. Tijdens de eerste drie edities van Koket Koksijde stond het comité in voor de organisatie van de wedstrijd rond de mooist bebloemde strandcabine. De laatste jaren fleurden ze Sint-Idesbald op met originele halloweendecoratie. Het Bloemencomité was ook de drijvende kracht achter Koksijde Fonkelt.

Definitief Afscheid

Koksijde investeert al decennialang in personeel, infrastructuur en werkingsmiddelen voor de groendienst om zich als bloemengemeente te profileren. “Het Bloemencomité speelde hier zeker een cruciale rol in”, verzekert de burgemeester.

“De sector heeft het echter niet gemakkelijk. Daarom doet Koksijde al jarenlang inspanningen om de kwekers een hart onder de riem te steken. We merken ook dat de interesse in de jaarlijkse tuinkeuringen vermindert. We leven nu eenmaal in een andere tijdsgeest. Dat betekent niet dat het Bloemencomité vandaag geen rol meer speelde, integendeel. Maar het is beter om te stoppen op een hoogtepunt.”

“Deze viering is dus niet alleen een bloemlezing, maar ook een afscheidsmoment. En ik wil iedereen bedanken die in de voorbije 75 jaar een bloempje heeft bijgedragen. Zeker de familie Leys speelde een grote rol bij de totstandkoming van onze bloemengemeente. Eduard Wardje Leys was er vanaf de oprichting bij als bestuurslid, technisch adviseur en voorzitter. Zijn zoon Ides was een waardige opvolger. Maar ook alle andere voorzitters, leden en bestuursleden zetten Koksijde mee op de bloemenkaart.”

(MVQ)