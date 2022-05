Blasiuskermesse in Rumbeke zoekt extra geld met zomerbarbecue

De organisatie van Blasiuskermesse pakt op vrijdag 10 juni uit met een zomerbarbecue. In februari 2021 en 2022 was er geen kermis door de coronamaatregelen, maar wachten tot 2023 ziet de organisatie niet zitten.

Begin februari 2020, net voor de corona-uitbraak, vond de laatste editie van Blasiuskermesse plaats. De organisatie wil dit jaar met een zomerbarbecue in het parochiaal centrum Den Hazelt de vele sponsors extra bedanken met gratis tickets voor twee personen. Hetzelfde doen ze voor de Ridders en Jonkvrouwen in de Orde van de Heilige Blasius, die in de afgelopen jaren gehuldigd werden. “Tijdens de lange coronacrisis bleven de inkomsten achterwege. Er was geen of amper verhuur van het provinciale centrum, maar onze vaste kosten bleven wel doorlopen”, vertelt Luc Sabbe, voorzitter van de vzw Den Hazelt.

Op zoek naar fondsen

“We hopen in juni op een grote opkomst om centen over te houden voor onze normale werking en noodzakelijke verbeteringswerken. Dankzij de huisvestingssubsidie voor verenigingen van de stad Roeselare hebben we van de relatief kalme periode gebruik gemaakt om grondig te renoveren en/of te vernieuwen zoals het uitbreiden en vernieuwen van het sanitair blok, nieuwe pannen boven de grote zaal, extra zitbanken in de tuin, een overdekte ruimte om onder andere te barbecueën en de installatie van de verplichte ventilatie en CO2-meters. We hebben geïnvesteerd in wifi en smartboards in de bar- en vergaderzaal. Om dat allemaal mogelijk te maken, is er veel geld nodig. We zoeken ook naar versterking van onze kuisploeg, voornamelijk in het weekend. Bedankt aan iedereen die gebruik maakt van dit centrum en in het bijzonder onze trouwe sponsors.”

Zomerbarbecue

“We blijven de baseline van Den Hazelt Een huis van inzet voor elkaar koesteren”, vertelt Marie-Jeanne Herman, die iedereen van harte uitnodigt op de zomerse barbecue op vrijdag 10 juni vanaf 18 uur. Naar aloude traditie behoren de macrons steevast bij Blasiuskermesse. Het bakken van die lekkernij start eerstdaags en vanaf zondag 22 mei zijn ze te koop in de cafetaria van het wzc Sint-Henricus en in café Torentje. Bij grote hoeveelheden graag vooraf bespreken via 0467 02 78 92. Afhalen gebeurt op zaterdag 4 juni in de Koestraat 40 van 9 uur tot 12 uur. Prijzen: één blad aan 1,20 euro en vijf bladen aan 5 euro. Noteer alvast Blasiuskermesse 2023 tijdens het eerste weekend van februari in de agenda.

(Arnold D’Haene)

Kaarten voor de zomerbarbecue zijn verkrijgbaar bij Guido Verstraete (0473 41 40 11) en vzw Den Hazelt (0467 02 78 92). Via www.denhazelt.be kunnen tickets ook online besteld worden. Volwassenen betalen 16 euro en kinderen tot 12 jaar 8 euro.