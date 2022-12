Blaasorkest Alpenroos in Ingelmunster gehuldigd voor 60(+1)-jarig bestaan

Het Koninklijk Blaasorkest Alpenroos werd officieel ontvangen ter gelegenheid van zijn 60+1-jarig bestaan.

Burgemeester Kurt Windels sprak een kort welkomstwoord uit, waarna schepen Nadine Verheye de aanwezigen toesprak. De schepen stond stil bij de historiek en de talrijke verwezenlijkingen in de voorbije jaren. Sinds november 2021 is Marc Meyfroidt de dirigent van deze vereniging. “Muziek hoort bij het leven, maar muziek hoort ook bij onze gemeenschap. Ik hoop dat Alpenroos nog lang voor muziek kan blijven zorgen, maar dan moet het wel in leven blijven. Daar twijfelen we niet aan met zo’n gedreven voorzitter en dirigent. Vergeet ook niet: Muziek verzacht de zeden en Musik macht Freu(n)de”, besloot schepen Verheye.

Voorzitter Dominique Santens begon zijn toespraak met een dankjewel uit te spreken aan het gemeentebestuur voor de ontvangst, het wekelijks gebruik als repetitieruimte van De Cultuurfabriek en de al ontvangen subsidies in de voorbije jaren. Hij stond eveneens stil bij de historiek en bij de talrijke bestuursleden en muzikanten die al vele jaren lid zijn.

Wijzigingen

“Deze vereniging – opgericht door Antoon Vanmeenen – heeft iets speciaals in de genen zitten. Wanneer ik dat van op een afstand observeer, stel ik vast dat eenmaal de mayonaise pakt het toch een goed klevende is, waar je moeilijk weer van los komt. Eenmaal lid blijft de connectie.”

Hij stond ook stil bij de wijzigingen binnen Alpenroos, onder meer op vlak van dirigenten. “Van de zeven dirigenten in die 61 jaar zijn er vier de laatste 25 jaren de revue gepasseerd. Veranderen is altijd een stukje kiezen en dat gebeurt niet altijd zonder brokken te maken. De ondertussen 61 voorbije jaren waren dan ook niet allemaal rozengeur en maneschijn.”

Samenhorigheid

Alpenroosvoorzitter Dominique Santens schonk ook aandacht aan de toekomst en besloot: “De samenhorigheid is belangrijk en moet zeker ook naar de toekomst toe een fundament zijn voor een blijvend succes van het orkest.”

Philippe Khazzaka, partner van voorzitter Dominique Santens, stond stil bij de inzet van zijn partner voor het blaasorkest en dit al 25 jaar lang als voorzitter. Als verrassing ontving Dominique het zilveren ereteken van Vlamo. Burgemeester Kurt Windels spelde dit ereteken op, waarna Lieve Blondeel namens Alpenroos een mooi verlicht cadeau overhandigde. Burgemeester Kurt Windels had ook nog een fles mee voor stichter Antoon Vanmeenen en voor voorzitter Marc Meyfroidt. De schepenen Martine Verhamme en Trui Lambrecht reikten deze flessen uit.