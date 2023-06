Biljartclub Ter PLaetse blaast 90 kaarsjes uit met maatjesfestijn

Al van bij de start van café De Middenstand, in 1926, werd er een biljart geplaatst. Zeven jaar later werd daar de eerste biljartclub van Kuurne opgericht. Biljartclub Ter Plaetse viert dit jaar dus haar 90-jarig bestaan.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog viel de club stil, maar in 1954 start Alois Vanoverbeke, toenmalig voorzitter, de club opnieuw op. In 1983 bestond de club vijftig jaar en dit werd toen passend gevierd met de grote biljartmannen van toen: Raymond Ceulemans en Ludo Dielis. Deze twee toppers gaven toen een indrukwekkende demonstratie. Benieuwd wie de club zal uitnodigen voor hun 100-jarig bestaan binnen tien jaar!

“In café Middenstand beschikt de club over vier tafels, maar er zijn ook snookertafels en dartborden”, vertelt Patrick Doornaert, al 23 jaar voorzitter van de biljartclub. Hij is geboren en getogen in Kuurne en vertelt graag en enthousiast over zijn passie, het biljart. “De club zelf heeft twee tafels voor libre en bandstoten. Wij spelen meestal carambole, dat is biljart met drie ballen, een rode, een gele en een witte. Momenteel tellen we 18 leden in onze club, maar we verwelkomen heel graag nieuwe leden. Ervaren of niet, jong of oud, man of vrouw, iedereen is welkom op vrijdagavond rond 19 uur om eens kennis te maken met onze club.”

Miss Biljartverkiezing

Marie-Jeanne Seynaeve en haar man Willy Dheere zijn allebei enthousiaste fans van de club: Willy als biljarter en Marie-Jeanne als gedreven kracht bij alle nevenactiviteiten. “Elk jaar, nu reeds voor de 19de maal, organiseren we een maatjesfestijn. We serveren op zo’n weekend gemakkelijk 350 bordjes. De winst gaat uiteraard naar de club”, vertelt ze met veel enthousiasme. “De vrouwen van de biljarters verkopen de kaarten en houden de boekhouding en de financiën bij. Elk jaar is er in maart ook een Miss Biljartverkiezing. Dan spelen de echtgenoten eens tegen elkaar. Heel plezant!”

“Ik ben al heel mijn leven een biljarter,” vertelt Willy Dheere. “Toen ik van het Gentse naar Kuurne verhuisde, zocht en vond ik vlug een biljartclub in eigen gemeente. Biljart is mijn hobby, mijn passie en gelukkig vindt Marie-Jeanne ook haar gading in onze club. We houden ook ons Vlastornooi waarin we tegen bevriende clubs spelen. Onlangs wonnen we nog tegen Stasegem.”

Maatjesfestijn: vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni. Kaarten 8 euro te verkrijgen bij Café De Middenstand of bij Marie-Jeanne 0478 45 38 79. (ADM)