Bij Dolfijnen Middelkerke hoopt iedereen op een normaal jaar: “Nieuw zwembad is goede zaak”

Traditioneel betekent de start van een nieuw schooljaar ook het heropstarten van de zwemactiviteiten bij De Dolfijnen in Middelkerke. Na de moeilijke coronajaren en de problemen in het Duinenbad hopen secretaris Griet Vanhove en hoofdtrainer Pieter Moerman op een rustig, maar succesvol jaar voor de vereniging.

“Wat het aantal inschrijvingen voor onze zwemschool De Dolfijntjes betreft, zit het alvast heel goed”, opent Griet Vanhove enthousiast. “We hebben kinderen moeten weigeren. Wellicht is dit aan een aantal externe factoren zoals de sluiting van het zwembad in Gistel te wijten, maar ook de coronajaren spelen hierin een belangrijke rol. Ouders waren de voorbije jaren wat weigerachtig om hun kinderen in te schrijven in een sportclub, maar deze vrees is nu duidelijk weggeëbd. Er wordt nu ook opnieuw meer gereisd en dan is het veiliger als je kroost goed kan zwemmen.”

Ideale omstandigheden

Wellicht zit de opening van het nieuwe Middelkerkse zwembad (Vita Krokodiel, red.) er ook wel voor iets tussen dat ouders en kinderen de weg naar het zwembad terugvonden. “Vorig jaar moesten we alle activiteiten van de zwemclub stilleggen door een lek in het Duinenbad. Enkel onze competitiezwemmers bleven verder trainen in andere zwembaden. We kijken echt uit naar een normaal werkjaar, waarin alle zwemmers aan hun trekken kunnen komen. Veel jonge kinderen met enig zwemtalent hebben immers wat achterstand opgelopen. Ook voor onze competitiezwemmers is het een goede zaak dat er in het gloednieuwe zwembad opnieuw in ideale omstandigheden kan worden getraind”, aldus Vanhove. Hoofdtrainer Pieter Moerman bevestigt volmondig de uitspraken van de secretaris van De Dolfijnen. “Een normaal seizoen zou heel welkom zijn. Vorig jaar zag het er aanvankelijk naar uit dat het een vrij normaal seizoen zou worden, maar de problemen in het Duinenbad waren een serieuze domper op ons enthousiasme. Al bij al hebben onze competitiezwemmers het nog helemaal niet zo slecht gedaan in de kampioenschappen. In juli zwommen onze drie deelnemers aan het BK voor -15-jarigen in Genk een medaille. Prestaties waar ik best fier op ben.”

Teambuildingsdag

“Wie aan competitiezwemmen doet, weet dat er vaak en veel getraind moet worden”, gaat de hoofdtrainer verder. “Door corona hebben jammer genoeg een tiental goede zwemmers er de brui aan gegeven. Meestal stoppen er elk jaar wel enkele zwemmers omwille van hun studies, maar door het onregelmatige trainingsritme tijdens de coronaperiode was de inzet en de gedrevenheid bij een aantal competitiezwemmers zoek. Daarom is onze teambuildingsdag van zaterdag 10 september een heel belangrijk evenement. Voor competitiezwemmers is zwemplezier soms ondergeschikt aan resultaatgericht trainen en net daarom is het goed om elkaar ook eens in een ontspannen sfeer te ontmoeten.” (PDC)