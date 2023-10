Beverse Sportvissers zijn stroperij beu: “Ongewensten vissen vis uit onze vijver en eten die thuis op”

De Beverse Sportvissers bestaan vijftig jaar. De Roeselaarse club telt met meer dan honderd leden op volle toeren, maar toch zijn er kapers op de kust. De voorbije maanden vonden heel wat vissers zonder vergunning de weg naar de vijver in de Industrieweg en haalden ze behoorlijk wat vis uit de vijver. “Wij gooien de vissen telkens terug, maar zij nemen die mee om thuis op te eten.”

Een leuke kantine, een mooie visvijver in een rustige omgeving. De Beverse Sportvissers beschikken langs de Industrieweg over een uitstekende locatie om hun favoriete hobby te beoefenen. “We tellen ruim honderd leden en vormen een hechte vriendengroep. Toch dreigt het een beetje een vijftigste verjaardag in mineur te worden”, aldus visser Dirk Duyck.

De clubleden merkten de voorbije maanden dat ongewenst volk vaak het privéterrein betreedt. “Ieder jaar brengen we extra vis in onze vijver. Na iedere wedstrijd gooien we de gevangen vis terug in het water. Wanneer hier niemand van onze club is, komen er spijtig genoeg mensen over de vloer die onze vissen vangen en die meenemen naar huis om op te eten.”

Frustratie

Niet enkel De Beverse Sportvissers, maar ook andere vissersclubs krijgen af te rekenen met dat probleem. “Dit is reeds enkele jaren aan de gang, maar de voorbije maanden is het echt erg. Vroeger visten we een vol net. In plaats van 25 kilogram moeten we nu soms al blij zijn met 7 kilogram. Dit jaar hebben we zelf al eens extra vis moeten bijgooien. Gelukkig haakten er voorlopig nog geen leden af, maar je merkt wel de frustratie bij onze vissers”, aldus bestuurslid Kenny Demeulenaere.

Maatregelen

De club nam inmiddels enkele maatregelen om indringers af te schrikken. “We plaatsten bordjes in zes verschillende talen die duidelijk aangeven dat het hier privéterrein is. We hadden inmiddels ook een overleg met de politie. Binnenkort komt er camerabewaking. Wie het privéterrein betreedt, riskeert een GAS-boete. We bekijken ook de mogelijkheid om het terrein te omheinen, maar als kleine club beschikken we over weinig financiële middelen om dat te realiseren.”

Het stadsbestuur is op de hoogte van de bezorgdheden van de vissersclub. “We zitten heel binnenkort samen om de situatie te bekijken. Het is goed dat de vissersclub zowel de stad als de politie op de hoogte heeft gebracht van de bezorgdheden”, aldus schepen van Sport Piet Delrue (Open VLD).