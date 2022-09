Best Pittig Oudenburg en Gistel slaan handen in elkaar

De afdelingen Oudenburg en Gistel van Best Pittig zijn donderdag aan hun nieuwe werkjaar begonnen met een gezamenlijke activiteit. Onder de noemer ‘Best Pittig Gistel meets Best Pittig Oudenburg for funride’ gingen de dames op pad in een partybus. “En we willen dit werkjaar nog samenwerken”, vertellen de voorzitters Caroline Andries en Veerle Vanrenterghem.

Om hun werking nog wat kracht bij te zetten, slaan Best Pittig Gistel en Oudenburg de handen in elkaar. Ze doen dat door enkele activiteiten samen te organiseren. “Na onze succesvolle partybus, staat op donderdag 20 oktober al een tweede samenwerking op de agenda. Dan trekken we naar de Maenhoudthoeve voor onze Ladies Night”, zeggen Caroline Andries en Veerle Vanrenterghem.

Op de Ladies Night komt een twintigtal jonge ondernemers uit de regio Gistel-Oudenburg presenteren waar ze voor staan. Dat gaat van bloemen, interieur en decoratie tot schoonheidszorgen. Er is ook een modeshow voorzien en een dj zorgt voor het muzikale tintje.

Oproep

“Uiteraard voorzien we een hapje en een drankje, met een aperitief, garnaalkroketjes, crispy fishwraps en vegetarische kroketjes en als afsluiter een dessertje. De dames krijgen ook nog een goodiebag. Inschrijven kan al. Leden van Best Pittig of Markant betalen 25 euro, niet-leden 30 euro”, legt Veerle Vanrenterghem uit.

De Oudenburgse voorzitter doet bij deze een oproep naar enthousiaste actieve dames om haar in het bestuur te komen vervoegen.

Best Pittig Oudenburg heeft intussen een heel jaarplan klaar. Volgende activiteiten staan nog op het programma: champagnetasting op 7 december, nieuwjaarsreceptie op 19 januari in Salons Provoost, 50 Shades of Best Pittig op 2 februari, Dine & Shine op 8 en 9 maart in La Maison du Terroir, workshop barbecue op 25 april. De slotactiviteit van het werkjaar wordt er eentje voor de durvers, met op 28 juni een rondje suppen op de vaart aan ‘t Spaans Tolhuis.

Misverstand

Lid worden van Best Pittig of Markant kost 50 euro. Wie zich als nieuw lid aanmeldt voor 15 oktober, krijgt een waardebon van 10 euro, te spenderen bij een markante zaak. “Ik wil graag nog een misvatting uit de wereld helpen: we horen vaak dat je zelfstandig moet zijn om bij ons aan te sluiten. Wel, dat klopt niet. Iedereen is welkom bij Best Pittig”, aldus Veerle Vanrenterghem.